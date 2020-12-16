發揚象棋文化 康和證券贊助全國象棋賽事

康和證券協助發揚固有文化，推廣正當休閒活動，贊助參與象棋賽事。總獎金超過10萬元的康和杯全國象棋錦標賽盛大舉行，不同段數的選手們經過整整十個小時的激烈廝殺，最後由20歲的青年棋手葛振衣奪下高段組的冠軍，贏得最高榮譽。

今年適逢康和證券成立屆滿30週年，本著「取之於社會，用之於社會」的回饋精神，康和證券持續投入各項公益活動，除了連續13年協辦捐血活動義助泰北、連續13年舉辦產學合作襄助學子推廣教育，近年更擴大公益範圍，推廣教育及扶助貧弱。康和表示，未來仍將以關懷感恩的精神積極參與公益，善盡企業社會責任。

此次「康和杯全國象棋錦標賽」吸引160多人參加，都具有象棋段位以上的實力。其中，高段組的參賽者更涵蓋多位象棋界頂尖好手，包括台灣少數的八段棋士馬仲威、劉國華，新科八段高手陳國興、曾獲馬來西亞首屆勝記盃世界青少年象棋個人公開賽的18歲以下青少年組冠軍的葛振衣，可謂盛況空前。

台北市象棋協會理事長吳森雄表示，象棋是由中國人所發明，具有千年以上的歷史，早在戰國時期，就已經有關於象棋的正式記載；象棋也是台灣盛行的民間藝術，雅俗共賞，老少咸宜。吳森雄說，象棋的好處是可以培養思考力、作戰能力，透過對奕的過程，學習綿密的布局與攻防。然而從大環境來看，被視為中華文粹的象棋，發展遠遠落在西洋棋與圍棋之後，也使得象棋的推廣與傳承，陷入難題。

憂心中華文粹逐漸沒落，民間愛好象棋的有心人士藉由各項活動大力推廣象棋。台北市象棋協會成立四年，舉辦數十項中、小型象棋活動，不斷為推廣象棋而努力。

吳森雄非常感謝康和證券集團認同台北市象棋協會，對於推動象棋的熱心及提倡正當休閒活動的努力，思為棋友提供一個大型象棋比賽活動舞台，故在財力上給予大力贊助，交付籌辦全國性大賽，此舉引起全國各界關注，將為象棋藝術大放異彩。