台北國際音響暨藝術大展17日開展 搶攻宅經濟商機
「第41屆台北國際音響暨藝術大展」17日開展，在手機串連音響、藍芽耳機及喇叭、高階手工音響等新產品展出下，搶攻宅經濟、影音市場的商機，主辦單位的台北市電器公會理事長廖全平指出，預估今年的參展人數及成效金額，將有近二成的增長。
他表示，受全球疫情影響，多數人減少外出頻率，增加全民在家共享天倫的時光，帶動起整體居家娛樂熱潮，2020年整年詢問度增加三成，此次台北國際音響暨藝術大展，品牌大廠趁勢推出許多新品，例如，準備迎接未來5G的All in One智慧串流聲控音響、四倍震撼力發燒級HI-END音響、國際獲獎時尚設計音響、世界首款碳纖維平面音響等首度抵台展出，同時適逢年底值三倍券、藝fun券即將截止，各項振興優惠祭出回饋多，期盼能藉由此次展覽再創音響商機高峰。
全台歷史最悠久、規模最大的「第41屆台北國際音響暨藝術大展」將於17至20日耶誕節前夕，在圓山大飯店盛大展出，今（15）日舉辦展前記者會，邀請立委高嘉瑜與模特兒結合藝術作品，為此次展覽秀出亮點，聚集世界知名音響品牌大廠與國際獲獎藝術家齊聚一堂，帶來最頂級的音響與藝術展出陣容，內容涵蓋HI-END音響、HI-FI音響、影音家庭劇院 、音樂唱片、影音周邊配件、耳機耳擴、數位串流播放器、喇叭、手機配件、藝術、平面繪畫創作、雕塑、攝影等。
除了豐富的展出品項外，更安排各大專業媒體雜誌音樂藝術總編輯或藝術大師..等音響藝術界知名大師舉辦深度講座，創造出音響界與藝術界不一樣的火花，邀請藝術家及畫廊展出藝術品，增加藝術文化與音響藝術的結合，共同來一場視覺與聽覺的雙重饗宴。
策展人蘇芬妮斯芭以「光與愛」為此次展覽的主軸，邀請藝術領域將近30位傑出的藝術家參展，其中還包括全台首次展出畢卡索價值上億元的真跡名畫「和平之臉」，在正值疫情考驗的2020實為難能可貴的國際級藝術饗宴。
蘇芬妮斯芭更首次以高科技的「晶圓」作為創作媒材，呼應國際策展人蔡志榮老師所提出現代科技與人類互動的議題，科技與藝術在跨領域與創新的實驗與進程之中，能突破框架、警醒思考，在真理與愛的基礎之下，成為時代的光亮。特別感謝國策顧問廖全平理事長及台北市電器商業同業公會同仁們的努力、音響界前輩的傾力支持，讓這次的展覽備感溫暖、有光有愛。
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