台北國際音響暨藝術大展17日開展 搶攻宅經濟商機

「第41屆台北國際音響暨藝術大展」17日開展，在手機串連音響、藍芽耳機及喇叭、高階手工音響等新產品展出下，搶攻宅經濟、影音市場的商機，主辦單位的台北市電器公會理事長廖全平指出，預估今年的參展人數及成效金額，將有近二成的增長。

他表示，受全球疫情影響，多數人減少外出頻率，增加全民在家共享天倫的時光，帶動起整體居家娛樂熱潮，2020年整年詢問度增加三成，此次台北國際音響暨藝術大展，品牌大廠趁勢推出許多新品，例如，準備迎接未來5G的All in One智慧串流聲控音響、四倍震撼力發燒級HI-END音響、國際獲獎時尚設計音響、世界首款碳纖維平面音響等首度抵台展出，同時適逢年底值三倍券、藝fun券即將截止，各項振興優惠祭出回饋多，期盼能藉由此次展覽再創音響商機高峰。

全台歷史最悠久、規模最大的「第41屆台北國際音響暨藝術大展」將於17至20日耶誕節前夕，在圓山大飯店盛大展出，今（15）日舉辦展前記者會，邀請立委高嘉瑜與模特兒結合藝術作品，為此次展覽秀出亮點，聚集世界知名音響品牌大廠與國際獲獎藝術家齊聚一堂，帶來最頂級的音響與藝術展出陣容，內容涵蓋HI-END音響、HI-FI音響、影音家庭劇院 、音樂唱片、影音周邊配件、耳機耳擴、數位串流播放器、喇叭、手機配件、藝術、平面繪畫創作、雕塑、攝影等。

除了豐富的展出品項外，更安排各大專業媒體雜誌音樂藝術總編輯或藝術大師..等音響藝術界知名大師舉辦深度講座，創造出音響界與藝術界不一樣的火花，邀請藝術家及畫廊展出藝術品，增加藝術文化與音響藝術的結合，共同來一場視覺與聽覺的雙重饗宴。

策展人蘇芬妮斯芭以「光與愛」為此次展覽的主軸，邀請藝術領域將近30位傑出的藝術家參展，其中還包括全台首次展出畢卡索價值上億元的真跡名畫「和平之臉」，在正值疫情考驗的2020實為難能可貴的國際級藝術饗宴。