台泥投20億元購買花蓮和平土地 擴建原輔料倉庫

台泥（1101）今天公告投下約20億元，向經濟部工業局購買和平工業區的土地，將用來擴建原料倉庫，強化「循環經濟」布局。

台泥主管表示，此次購買的和平工業區土地，就位在台泥花蓮和平廠的旁邊，主要是台泥正積極發展「循環經濟」，全力拚綠色減碳，這使得水泥製程的部分原料、燃料會有點不一樣，考量原本的倉庫已經不夠用，決定擴建新倉庫，擴增替代性原、輔料的倉儲空間。

台泥此次是向經濟部工業局購買土地，面積31.25萬平方米，投資金額包括土地價款約18.43億元，加計1%的產業園區開發管理基金1.84億元，合計約20億元。

在台泥集團董事長張安平的帶領下，台泥正全力朝綠色企業的目標轉型邁進，像是台泥與土耳其最大水泥集團OYAK合作，生產低碳水泥，剛於8月完工，11月開始投產，未來會不會在國內引進低碳水泥的製程技術，引發關注。

明年即將歡度75歲生日的台泥，已經提出未來的新願景，希望成為「低碳的台泥」，包含發展低碳水泥與新種建材，協助社會解決廢棄物處理問題，以及發展再生能源、儲能和智慧電網。