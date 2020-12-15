台玻品牌TG旗艦店開幕 攜設計師深澤直人耗費八年打造

台玻（1802）自有品牌「TG」旗艦店今（15）日開幕，台玻總裁林伯實與夫人暨學學副董事長徐莉玲聯袂出席；林伯實表示，台玻從2012年與國際設計大師深澤直人合作打造TG品牌，耗費八年才把自有品牌成立，且光是旗艦店就砸逾千萬元，就是希望將食器玻璃由代工生產轉型成為生活提案模式，透過工業製造技術與極致設計美學品味，融入玻璃器皿，提高產品附加價值。

林伯實指出，目前TG品牌擁有100多項產品，未來將會提高到200多項。現階段除了台灣直營、日本代理模式外，未來更計畫持續拓展至全球。

林伯實說，TG品牌結合了深厚工業製造技術與極致設計美學品味淬鍊而生，尤其擁有獨特的薄邊切口技術，研發硼矽酸耐熱玻璃，最高耐熱溫度400℃，耐熱溫差可達150℃。

他強調，TG旗艦店位於台玻一樓，有其傳承與創新的意義，尤其集團深耕玻璃產業近一甲子，歷年來不斷追求技術提升與更新設備，生產包括節能的低輻射Low-E玻璃、高端的真空節能玻璃、高科技的電子級玻璃纖維布、複合材料的高強度玻璃纖維、容食廚器玻璃以及汽車用的強化與膠合玻璃，兩岸合計設有24處生產基地、32座窯爐，為兩岸三地的綜合玻璃工業龍頭。

TG產品包括水杯系列、咖啡系列、酒器、茶器、餐具、家飾、等品項，材質包含玻璃、陶瓷、不鏽鋼及台灣相思木等，未來計劃會開發完成200個品項；目前台灣總共設有包括台玻旗艦店、學學食驗室及信義誠品三家直營專櫃，國內外實體與線上通路合作共約40家，其中包括登上全球指標性的設計品線上電商Wallpaper Store、高美館與國美館美術館商店、蔦屋書店、瑪黑選物、小器、放放堂、Everyday ware & co.、叁拾選物、或者、PEKOE、61 note、LE CLUB、Pinkoi、MOMO、Udesign等。

TG品牌目前已獲獎項肯定，包括2020年以「耐熱玻璃涼水壺」獲得第29屆台灣精品獎及以「台灣相思木玻璃儲物罐」獲得2020年台灣工藝品牌認證。