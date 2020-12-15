勝群35週年 義賣募得121萬全捐給行動菩薩助學協會

國內鋁門窗大廠勝群金屬今（15）日慶祝成立35週年，同步舉行「Winnovation勝群多功能展館」啟用儀式，有200多名產官學界代表到場致賀；現場並舉行義賣活動，累計募得121萬元，全數捐給台灣行動菩薩助學協會，用以偏鄉助學。

「人生有三個階段：創業、事業、志業！」勝群董事長陳武華感性地說，35年來在許多貴人好友扶持下事業有成，個人對家庭、對員工的責任已經圓滿，接下來交棒之後，要致力公益，成就人生的志業、為社會付出。

勝群為慶祝深耕在地35周年，將原本預定興建大樓的千坪基地轉成公益平台、成立「Winnovation勝群多功能展館」，今天開幕活動冠蓋雲集。

包括北屯區長歐陽明、勤益大學校長陳文淵、順天建設（5525）董事長柯興樹、龍寶建設董事長張麗莉、麗明營造董事長吳春山、台中市不動產開發公會理事長林正雄、台中市大台中不動產開發公會理事長王至亮、台中市建築經營協會前理事長邱名仕等人都到場。

上述產官學界代表，與陳武華、李秀珍夫婦共同為展館開幕剪綵，氣氛熱鬧溫馨。

在慶祝企業35年、展館開幕的同時，陳武華也宣布，無給職接下台灣行動菩薩助學協會理事長，他坦言疫情寒冬募款困難、協會財務缺口近800萬元，因此他本人拋磚引玉率先捐出100萬元，並將勝群會館設定為公益平台。

未來，不僅藝術品售出後的20%將捐助行動菩薩協會，空間租用扣除行政成本後的盈利也將如數捐出。歷屆行動菩薩助學協會理事長吳春山、張麗莉、陳志聲都到場聲援，齊力勸募各界共襄盛舉。

陳武華攜手李秀珍實現駐村藝術公益平台，首展邀得重量級藝術家支持，包括台灣獲獎紀錄最多的女性雕塑家廖迎晰、以深山老林磅薄氣勢打動收藏的畫家陳炳臣、將奇木與觀音雕塑巧妙結合渾然天成的陳貞領。

他們在勝群多功能會館以「山嵐．迎曦．如意自在」為主題，展出到明年春節前，展館免門票開放。

陳武華說，收藏藝術品的門檻並沒有想像中高不可攀，會館讓民眾可以親近藝術、輕鬆收藏，滌養身心靈的同時又能做公益積福報，一舉數得。

為響應陳武華對公益志業的大愛，首展三位藝術家分別捐出作品在今天義賣募款，而廖迎晰、陳炳臣兩人也首度聯手，在勝群多功能展館現場創作《台灣映山紅》，將這件難得的珍貴作品做為義賣壓軸。

這幅《台灣映山紅》，最後由張麗莉以22萬元標下。今天所有募得的款項合計達121萬元，全數捐給台灣行動菩薩助學協會，投入偏鄉助學，用教育翻轉孩子們的未來。