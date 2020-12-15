美德醫瞄準全球防疫商機 明年爭取上億美元海外標案

個人防護裝備（PPE）和醫療服務提供者美德醫-DR（9103）集團執行長楊威遠今（15）日指出，為了因應新冠疫情變化，所引發的個人防護裝備（PPE）需求遽增，2020年美德醫進行多項變革，更是集團的大轉骨年，今年前9月稅後純益成長198倍，預估第4季營收獲利將是有史以來最好的一季。近期更瞄準全球防疫商機 ，明年爭取億美元海外政府標案。

楊威遠指出，菲律賓政府近期將釋出約1億美元PPE標案，品項包括口罩防護衣、隔離衣、口罩等；明年則有望再釋出2億元標案，而公司具備30年銷售經驗、生產基地跨國分佈，未有原料缺貨狀況，有信心拿下標案，挹注營運新動能。

展望2021年，楊威遠指出，目標先是擴大國內外防疫物資捐贈，涵蓋亞歐美三洲的8個國家，建立「全球常備庫存服務」，在此前提下，美德醫療將聚焦與全球政府機構、企業暨個人合作，提供PPE儲存的建構暨管理的全方位解決方案，以確保防護裝備的充足性及有效性。

「這個全球常備庫存的服務方案，只有美德醫能做到！」楊威遠說道。

他說，美德醫有4項獨特優勢，公司有30多年醫療防護設備製造及全球行銷經驗，過去也長期擔任台灣和新加坡二國政府戰備庫存重要供應商，經驗豐富。此外，也設有歐亞美三洲倉儲物流中心，在地供貨便捷。而生產基地跨國分佈，原料來源多元，確保供應不中斷。

特別是今年疫情爆發之初，防疫物資一度斷鏈，因全球最大產地中國武漢封城引起。美德醫有感於此，發揮過去在全世界有供應商和在柬埔寨、菲律賓、大陸和台灣街有產線，以及代工廠的優勢，加上全球短鏈趨勢，美德醫已在日、美、加及歐洲設置物流倉儲中心，提升在地供貨效能。

他解釋，在當地設倉儲中心，可提供「美德全球罩送」服務，方便全球民眾以快速且成本低廉的網購方式，寄送各類防疫商品到全球各地。

其次，美德醫也從2016年的「聯合採購平台」延伸，以建構「全球採購平台」，提供「一站式服務」，未來除銷售自家產品外，同時可藉由美德醫媒合醫院端及醫療耗材廠商，銷售其他廠商生產的商品，滿足客戶一站購足的需求。

他進一步解釋，因應在地生產趨勢，已在美國北卡羅納州生產「美國製造」的口罩，本（12）月可推出，搶進當地市場。同時，與上游核心原料熔噴布大廠敏成合作，以確保生產不中斷，第一階段從菲律賓開始，未來將擴及其他國家。

還有，今年因為疫情，美德醫已有自有品牌Medtecs，今年推出新創品牌CoverU行銷商品，自有品牌銷售佔總營收比重，由2019年的3％增達65％。

楊威遠也不諱言指出，今年以來有60%的新客戶來自電商，主要與疫情影響，以及美德醫大幅拓展O2O虛實整合的產品行銷方案有關，目前已在台灣及菲律賓的各大超商及藥局連鎖店的實體店面及相關電商上架產品，未來更看好美國在電商亞馬遜上的銷售。