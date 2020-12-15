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中小學教室裝冷氣帶動百億商機 8廠商符合投標資格

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

國策顧問廖全平今（15）日表示，明年全台中小學教室共有3,625間要裝冷氣，將帶動百億元商機， 符合資格的投標廠商有聲寶（1604）、禾聯碩（5283）、東元（1504）、三洋電（1614）、台灣松下、台灣日立冷氣、冰點及Sharp共八家投標 ，帶動明年家電業營業額至少有兩成的成長可期。

推動這項國家級工程的廖全平，也是台北市電器公會理事長。他指出，全台統計合計有3,625間中小學教室，以一間教室裝設共二台的2噸、2.5噸冷氣估算，每台平均單價為4.6萬元，總金額高達百億元，將自明年7月開始安裝，截至2022年底全數安裝完畢，並有三年保固。

廖全平說：「符合資格的廠商，需要在零組件、材料使用台灣製合計達35%以上，才能擁有MIT標章，目前有聲寶、禾聯碩等八家符合資格。將由各縣市發包，對明年家電的營運助益甚大。」

他分析，明年家電業的貨物稅退稅至6月底之前，因此，上半年還會有一波家電的購買熱潮，例如，冷氣、冰箱 一台最高可退稅二千元，對消費者來說，具有很大的魅力。加上有百億元的中小學冷氣安裝啟動，看好帶動明年家電業營業額至少增長二成。

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