快訊

台中驚傳陌生男「當街搶嬰」 婦人買菜見嬰兒車遭推走

慘！白宮侍衛長新冠病情嚴重右腳掌截肢 醫藥費破百萬

長榮兩艘F型貨櫃輪交船 跨太平洋航線再添生力軍

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
長榮海運第七艘1.2萬 TEU級F型貨櫃輪「長至輪」（Ever Far）由日本今治造船廠建造，採用減碳船體線型設計，可降低阻力、減少燃油消耗及溫室氣體排放。圖／業者提供
長榮海運第七艘1.2萬 TEU級F型貨櫃輪「長至輪」（Ever Far）由日本今治造船廠建造，採用減碳船體線型設計，可降低阻力、減少燃油消耗及溫室氣體排放。圖／業者提供

長榮海運（2603）今（15）日有兩艘12,000 TEU級F型貨櫃輪同時交船，分別為韓國三星重工建造的「長永輪」（Ever Forever），象徵長榮海運永續發展的經營理念，以及日本今治造船廠竣工的「長至輪」（Ever Far），代表長榮海運無遠弗屆的航運網絡。

交船手續完備後，這兩艘嶄新的大型貨櫃輪隨即在監工團隊與船廠主管揮手祝福下順利啟航，58,000匹馬力的主機驅動船艉直徑將近十公尺的螺旋槳，激起巨大浪花，航向跨太平洋航線的裝貨港，投身國際物資疏運任務，為客戶提供更優質的航運服務。

「長永輪」投入長榮海運的亞洲-美國東岸（AUE）航線，彎靠廈門、高雄、香港、鹽田、巴拿馬箇朗貨櫃碼頭，及美國的薩凡納、紐約、諾福克、巴爾的摩等港口。「長至輪」配置於華南-台灣-美國西岸（HTW）航線，服務範圍涵蓋高雄（後續航班靠泊台北港）、廈門、香港、鹽田、洛杉磯、奧克蘭等港口。

長榮海運的F型貨櫃輪船體長度為334公尺，寬度48.4公尺，滿載吃水為15.5公尺，符合美國主要港口的水呎限制及作業規範。船身採用住艙與機艙分離的雙島型（Twin-Island）設計，可避免甲板上的貨櫃影響駕駛台視線，減少瞭望死角，增加貨物裝載空間；採用減碳船體線形設計來降低阻力，減少燃油消耗及溫室氣體排放；配備脫硫器、除氮氧化物設備、壓艙水處理器、全電動甲板機械、空氣密封式艉軸封、岸電系統等多項環保設施。

長榮海運在F型貨櫃輪的設計上導入「智能船舶系統」，並獲得相關船籍協會認可，讓岸端及船端隨時掌握全方位的操船資訊及機器運轉狀況，依據海上天候及海象規劃到達目的港的最佳航路，配合吃水狀況調整船舶縱傾角度，減少燃油消耗，進行最佳航行操作。

受到COVID-19疫情影響，今年的貨櫃航運市場除了原本經濟活動與民生需求的相關貨品外，另外增加許多防疫物資與居家工作等生活型態轉變所需的商品，導致全球多數航線貨量急遽攀升，市場運能吃緊，長榮這兩艘新船的投入，對於求艙若渴的客戶而言，猶如一場及時雨。

長榮海運在船隊規劃上進行超前佈署，今年已經投入16艘全新貨櫃輪，包括7艘12,000 TEU級F型船及9艘1,800 TEU級C型船。目前尚未交付的新船訂單包括10艘24,000 TEU級A型船，13艘12,000 TEU級F型船，14艘2,500 TEU級O型船，及16艘1,800 TEU級C型船，共計53艘，預計在2022年底前陸續交付。

未來隨著新船陸續投入營運，長榮海運將逐步汰換老舊的自有船舶，並歸還到期的租船，持續進行船隊汰舊換新，強化市場競爭力。

長榮海運F型貨櫃輪的閱覽室採光明亮、用色活潑而多樣化，展現公司對船員生活的重視。圖／業者提供
長榮海運F型貨櫃輪的閱覽室採光明亮、用色活潑而多樣化，展現公司對船員生活的重視。圖／業者提供
長榮海運F型貨櫃輪的餐廳以明亮、活潑的設計元素打造舒適而整潔的用餐環境。圖／業者提供
長榮海運F型貨櫃輪的餐廳以明亮、活潑的設計元素打造舒適而整潔的用餐環境。圖／業者提供
長榮海運F型貨櫃輪採用北歐專業廠商的廚房設備，打造郵輪等級的備餐環境與烹調空間，為船員提供安全衛生的膳食。圖／業者提供
長榮海運F型貨櫃輪採用北歐專業廠商的廚房設備，打造郵輪等級的備餐環境與烹調空間，為船員提供安全衛生的膳食。圖／業者提供
長榮海運F型貨櫃輪的住艙環境採用年輕化的設計風格，交誼廳以簡單俐落的造型，為船員提供寬敞而舒適的休閒空間。圖／業者提供
長榮海運F型貨櫃輪的住艙環境採用年輕化的設計風格，交誼廳以簡單俐落的造型，為船員提供寬敞而舒適的休閒空間。圖／業者提供
長榮海運F型貨櫃輪配備58,000匹馬力的主機，及直徑長約十公尺的螺旋槳，可載運12,000個20呎貨櫃。圖／業者提供
長榮海運F型貨櫃輪配備58,000匹馬力的主機，及直徑長約十公尺的螺旋槳，可載運12,000個20呎貨櫃。圖／業者提供
長榮海運第六艘1.2萬 TEU級F型貨櫃輪「長永輪」（Ever Forever）由韓國三星重工建造，船身採用住艙與機艙分離的雙島型（Twin-Island）設計，可增加駕駛台視野與貨物裝載空間。圖／業者提供
長榮海運第六艘1.2萬 TEU級F型貨櫃輪「長永輪」（Ever Forever）由韓國三星重工建造，船身採用住艙與機艙分離的雙島型（Twin-Island）設計，可增加駕駛台視野與貨物裝載空間。圖／業者提供

長榮海運

延伸閱讀

股價飆悍 他靠這檔獲利1.1億

長榮控鍾德美二審仍敗訴 集團：尊重司法判決

長榮市值飆 超車四金控

長榮、萬海靚 四檔揚帆

相關新聞

百年善化糖產開工 預估生產12噸古早糖

擁有超過115年歷史的台糖善化糖廠於今（15）日舉行今明年度製糖開工典禮，由台糖公司董事長陳昭義、地方民意代表，以及善化...

華航新貨機台灣意象藏在這 交通部：客機識別度會再增

華航昨宣布歡迎家族新成員777F，為彰顯新機隊特色，777F機隊採用全新塗裝，維持貨運標誌「CARGO」的企業標準色，C...

華航新塗裝難辨台灣？蘇貞昌：要先飛得出去

華航新貨機亮相，機身上CARGO字樣的C中藏有台灣圖案。民進黨立委王定宇質疑新設計恐怕仍難以讓外國人識別台灣，民間不能接...

實坪制該推嗎？ 李同榮：會有資產縮水感覺

立委高嘉瑜槓上內政部主張推動實坪制，內政部次長花敬群認為「錯誤引導反而增加更多社會成本，對社會危害更嚴重」。房仲全聯會榮...

尾牙高峰期到來！燦坤、全國電統計消費者最愛產品出列

因應尾牙商機，燦坤、全國電均有對應窗口來服務企業客戶。燦坤強調，在11月已將型錄送達往來的客戶，觀察今年的電子業、半導體...

不只賣3C商品！燦坤內湖旗艦店打造咖啡品味專區

業界首見！燦坤（2430）不只賣3C商品，更「斜槓」與知名大廠合作，賣起精品咖啡。

OPEN POINT年底點數將到期 7-ELEVEn推三大兌點活動

年底進入點數兌換高峰期，你的小七點數兌換了嗎？7-ELEVEn表示，在2019年累積的OPEN POINT點數將在今年1...

影／華航新塗裝看不出「台灣」？ 王定宇：網路、民間都不滿意

中華航空公司為配合立法院決議文換上新塗裝，首架貨機新塗裝日前曝光，CARGO字樣的C包藏著台灣地圖，「China air...

國產奪混凝土工程特優獎 高值化策略推升獲利暴衝

國產（2504）力拚高值化，旗下獨門的巨積混凝土「冰鎮」工法，獲得台北榮總重粒子癌症治療中心採用，連三屆摘下台灣混凝土學...

三大業務發展模式 卓越旗下「陳立小學堂」業績進補

卓越（2496）看好小學STEAM教育領域明星課程「陳立小學堂」的成長動能，以三大業務發展模式尋求發展，包括搭配親子共學...

打造智慧化城市 北市停車找車更快速

為打造智慧化城市，提供民眾更優質之停車環境，近年來台北市停車管理工程處致力於公有停車場打造智慧化停車環境，陸續建置在席偵...

華航777貨機新塗裝 黃士修酸：「大C吞台灣」 賣台設計

華航昨宣布歡迎家族新成員777F，為彰顯新機隊特色，777F機隊採用全新塗裝，維持貨運標誌「CARGO」的企業標準色，C...

熱門新聞

竹科40周年／雙王破冰！曹興誠主動與張忠謀握手

緯創印度廠暴動 大學畢業員工：說好的薪資竟只付一半

半導體40年風雲 張忠謀、曹興誠為竹科同台

華航首架777F貨機整裝待發 新塗裝裡包藏台灣地圖

華航777貨機新塗裝 黃士修酸：「大C吞台灣」 賣台設計

竹科40周年／拄拐杖出席竹科40頒獎 張忠謀這樣說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。