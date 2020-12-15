百年善化糖產開工 預估生產12噸古早糖

擁有超過115年歷史的台糖善化糖廠於今（15）日舉行今明年度製糖開工典禮，由台糖公司董事長陳昭義、地方民意代表，以及善化區居民共同焚香祝禱，祈求開工風調雨順。善化糖廠預計明年3月21日完工，總開工天數96天，預估採收甘蔗23.5萬公噸，生產2.16萬公噸本土二砂及12公噸古早糖。

台糖表示，善化糖廠及虎尾糖廠是台灣唯二仍保留製糖作業的糖廠，而虎尾已於10日開工。台糖指出，今年開工期若氣候穩定、運轉順利，產糖量可望超越上年期產糖率9.20%。

此外，善化糖廠自從推出「善糖古早糖」後，受到市場熱烈歡迎、供不應求。

台糖表示，百分之百本土甘蔗製作的古早糖，以最低加工程度保留豐富的礦物質與微量元素，其香氣與風味近似早期的黑糖，甜而不膩，也是養生的最佳選擇。今年將繼續生產，並提供170公克、300公克及600公克包裝規格，讓消費者有更多選擇。

台糖說明，今年因應疫情，善糖開工期間不開放民眾參訪，但歡迎大家來廠區內的善糖文化園區走走，園區內有咖啡坊、烘焙坊、特色餐飲、台灣古典文學之祖沈光文紀念會館、南亭及美輪美奐的園藝造景，感受糖業文化的雋永魅力。