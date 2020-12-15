福華看好年菜銷售 至少比去年成長2成

熱鬧喧騰的農曆新年即將來臨，今年有望是全台最多人在家過年的一個新年，福華也看好年菜商機，推估今年年菜銷售最少比去年成長2成，拚業績衝2000萬元。福華表示，春節除了上餐廳圍爐，購買外帶常溫年菜替年夜飯加菜的民眾也愈來愈多，全面搶攻早鳥年菜商機。

福容也表示，年節將近，過年別讓媽媽太辛苦，推出輕鬆帶飯店名菜回家上桌專案，福容大飯店各分店推出年菜外帶及線上享福購年菜組，麗寶福容店推出五道美味外帶年菜，單道390元起，整套年菜則平均每人不到千元。

往年國人更趁著春節連假期間安排出國旅遊，而今年更因國外疫情持續延燒，出國旅遊意願勢必受到影響，而飯店業者樂觀預期今年年菜外帶商機將突破往年銷售量，民眾選購年菜也勢必會提早預訂。為搶攻年菜市場50億元商機，今年台北福大飯店共推出61款年菜商品，包含53道常溫年菜單品、4組年菜套餐及4款年節禮盒。

蓬萊邨台菜餐廳主廚王永宗以傳統手路菜風味，將製作繁複的五福拼盤和台式佛跳牆排翅等上等食材入饌，精心獻上6人份「富貴套餐」，江南春江浙餐廳主廚劉宜嘉，講究刀工的滬式料理，精細刀藝與燉、燜、煨等傳統料理手法，精心打造6人份「鴻運套餐」，珍珠坊主廚葉晉誠端上6人份「高陞套餐」。另外，更為小家庭量身打造4人份「賜福套餐」。