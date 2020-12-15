長榮控鍾德美二審仍敗訴 集團：尊重司法判決

張榮發過世後，長榮集團兄弟鬩牆後，張家老二、老三張國明、張國政，控告張榮發慈善基金會董事長鍾德美，認為她不得擅自派人參加長榮2019年第1次股東臨時會並投票，請求法院宣告鍾女的董事行為無效；然而高等法院一審認為鍾女所為沒違反相關規定與章程，上訴後今遭高等法院駁回，還可上訴。長榮（2603）集團表示，尊重司法判決。

長榮集團為了經營權上演兄弟鬩牆的戲碼，由於張家老二、老三張國明、張國政對於經營權有著不同的想法，也提出多個訟訴案，以現在情況來看，各種紛爭也只能等司法判決。

據了解，對於張家兄弟的指控，鍾德美反駁表示，這個事件的關鍵，主要是鍾德美主張，她派人參加長榮股東臨時會，與張榮發慈善基金會的財產無關，再來張榮發慈善基金會的章程並未明文規定如何選派代表，並未損及張國明、張國政或基金會的權利，再加上張國政也不是基金會董事，並非利害關係人，無權提起本件訴訟。