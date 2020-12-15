快訊

美國一夜終戰？選舉人團認拜登勝選...司法部長跳船棄職

竹科40周年雙王破冰！曹興誠主動與張忠謀握手 全場震撼

不只賣3C商品！燦坤內湖旗艦店打造咖啡品味專區

經濟日報 / 記者 張義宮／即時報導

業界首見！燦坤（2430）不只賣3C商品，更「斜槓」與知名大廠合作，賣起精品咖啡。

走進燦坤內湖旗艦店3樓，可以聞到濃濃的咖啡香，讓人耳目一新，原來是燦坤與名廠飛利浦聯手打造的水岸咖啡專區，搭配莊園精品級金鑛咖啡豆，要提供給消費者最頂級的享受。賣咖啡更賣美景，內湖旗艦店3樓的視野鄰近基隆河岸，遠眺可看到一整片美景，更是燦坤董事長林技典鍾愛的休憩場域。

林技典說：「這裡可以看到觀音山、圓山，甚至是摩天輪，這樣的美景不應該浪費才對！」因為不捨美景被掩蓋，林技典將原本應該在入口前的淺口袋咖啡挪到了3樓賣場內，並取名為「水岸咖啡」，讓河岸美麗的視野能夠盡收眼底。

為了讓消費者有更不一樣的體驗，日前燦坤邀請擁有世界咖啡協會咖啡國際考官、講師證照的咖啡達人Mars來親自傳授沖泡咖啡的學問。Mars現為金鑛咖啡烘豆廠－烘焙技術顧問，以飛利浦咖啡機為例，他分享道：「首先要確認每次的研磨量，以研磨後重量的計算水粉比例，台灣濃度偏好1:1.8，計算方式如 以11公克咖啡粉，萃取出濃縮咖啡重量不得超過19.8公克，以相對的8倍重量牛奶，即可得一杯比例得當的熱拿鐵。」

同時，在家也可自行觀察咖啡豆的好壞，Mars說，首先觀看豆體表面，如果發現出油的狀況已散布整顆豆子，而非點狀出油的狀態(深烘焙)，代表豆子距離烘焙好的時間已經很久，香氣已溢散。

Mars推薦消費者，一般家用建議使用飛利浦系列之咖啡機，除了耐磨損、耐溫，且全系列使用可拆卸清洗沖煮。功能齊全，從研磨粗細度、粉量、水溫、萃取量、牛奶量、熱水量等，都可以自由調整。

現在搭配燦坤的淺口袋方案，月付最低980元，就能將PHILIPS全自動美式咖啡機0元帶回家，平均每杯新鮮咖啡只要22元，對於每天喝咖啡的消費者來說，是最划算的方案。

即日起，消費者來燦坤內湖旗艦店逛累了，可至三樓水岸咖啡專區休憩，並且來一杯香醇的咖啡。讓忙碌的生活放鬆下來，與燦坤一起享受更美好的生活價值。

金鑛咖啡 燦坤 飛利浦

延伸閱讀

企業尾牙禮品規格升級 單價增二成

超商咖啡「一杯賺多少」？ 網曝內幕：成本不到10元

昭和風老宅＋日式甜點滿載日本風情！精選新竹5家「日式復古咖啡廳」推薦給想念京都的你

咖啡連鎖士達衛無預警倒閉 高雄16名欠薪勞工申請調解

相關新聞

華航新塗裝看不出「台灣」？ 王定宇：網路、民間都不滿意

中華航空公司為配合立法院決議文換上新塗裝，首架貨機新塗裝日前曝光，CARGO字樣的C包藏著台灣地圖，「China air...

OPEN POINT年底點數將到期 7-ELEVEn推三大兌點活動

年底進入點數兌換高峰期，你的小七點數兌換了嗎？7-ELEVEn表示，在2019年累積的OPEN POINT點數將在今年1...

國產奪混凝土工程特優獎 高值化策略推升獲利暴衝

國產（2504）力拚高值化，旗下獨門的巨積混凝土「冰鎮」工法，獲得台北榮總重粒子癌症治療中心採用，連三屆摘下台灣混凝土學...

三大業務發展模式 卓越旗下「陳立小學堂」業績進補

卓越（2496）看好小學STEAM教育領域明星課程「陳立小學堂」的成長動能，以三大業務發展模式尋求發展，包括搭配親子共學...

打造智慧化城市 北市停車找車更快速

為打造智慧化城市，提供民眾更優質之停車環境，近年來台北市停車管理工程處致力於公有停車場打造智慧化停車環境，陸續建置在席偵...

華航777貨機新塗裝 黃士修酸：「大C吞台灣」 賣台設計

華航昨宣布歡迎家族新成員777F，為彰顯新機隊特色，777F機隊採用全新塗裝，維持貨運標誌「CARGO」的企業標準色，C...

鋼市熱到冒煙 中鋼董事長翁朝棟為何還是憂心忡忡？

鋼市熱到冒煙，中鋼（2002）董事長翁朝棟在明年第1季的廠盤會議中，聽到國內外商情一片欣欣向榮，為何多有感觸，他是在憂心什麼？中鋼最新公布的11月稅前盈餘賺了23.5億元，更登上2年單月最高，全年確定由虧轉盈，明年第1季獲利60億元起跳，翁朝棟到底做了些什麼？

2020未來論壇「健康永續 智識創新」明日登場

台北市商業會因應後疫情時代來臨，國內產業已朝向新方向轉型與發展，特於109年12月16日於台北中油大樓國光會議廳，舉辦「...

實踐夢想也能賺錢！知名網紅「志祺七七」公開四大創業心法

年僅29歲的張志祺，是訂閱數高達67萬的知名youtuber，也是設計公司「簡訊設計」的共同創辦人，更是年輕世代中重要的KOL。到底張志祺如何實踐「改造社會」的理想，一邊又能賺錢？

小米結盟商旅 推智慧主題房

為擴大智慧物聯網（AIoT）市場，小米積極展開異業結盟，除建立生態系，台灣小米昨（14）日宣布，攜手承億文旅跨界推出期間...

政經私房話／何湯雄 網紅人生70才開始

疫情讓不少老闆找到新的發揮空間，開啟斜槓人生，特力集團總裁何湯雄不但積極推廣自己的養生與健康觀念，還開設臉書粉絲專頁親自...

鋼筋產業鏈惜售 價格暴漲

國際廢鋼單周最高每公噸狂漲80美元（新台幣2,280元），引爆昨（14）日豐興鋼筋開盤每公噸大漲700元、型鋼最高漲1,...

熱門新聞

緯創印度廠暴動 大學畢業員工：說好的薪資竟只付一半

竹科40周年／雙王破冰！曹興誠主動與張忠謀握手

華航首架777F貨機整裝待發 新塗裝裡包藏台灣地圖

半導體40年風雲 張忠謀、曹興誠為竹科同台

張忠謀、曹興誠王不見王20多年 相互禮讓場景會再現嗎？

華航777貨機新塗裝 黃士修酸：「大C吞台灣」 賣台設計

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。