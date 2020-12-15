不只賣3C商品！燦坤內湖旗艦店打造咖啡品味專區

業界首見！燦坤（2430）不只賣3C商品，更「斜槓」與知名大廠合作，賣起精品咖啡。

走進燦坤內湖旗艦店3樓，可以聞到濃濃的咖啡香，讓人耳目一新，原來是燦坤與名廠飛利浦聯手打造的水岸咖啡專區，搭配莊園精品級金鑛咖啡豆，要提供給消費者最頂級的享受。賣咖啡更賣美景，內湖旗艦店3樓的視野鄰近基隆河岸，遠眺可看到一整片美景，更是燦坤董事長林技典鍾愛的休憩場域。

林技典說：「這裡可以看到觀音山、圓山，甚至是摩天輪，這樣的美景不應該浪費才對！」因為不捨美景被掩蓋，林技典將原本應該在入口前的淺口袋咖啡挪到了3樓賣場內，並取名為「水岸咖啡」，讓河岸美麗的視野能夠盡收眼底。

為了讓消費者有更不一樣的體驗，日前燦坤邀請擁有世界咖啡協會咖啡國際考官、講師證照的咖啡達人Mars來親自傳授沖泡咖啡的學問。Mars現為金鑛咖啡烘豆廠－烘焙技術顧問，以飛利浦咖啡機為例，他分享道：「首先要確認每次的研磨量，以研磨後重量的計算水粉比例，台灣濃度偏好1:1.8，計算方式如 以11公克咖啡粉，萃取出濃縮咖啡重量不得超過19.8公克，以相對的8倍重量牛奶，即可得一杯比例得當的熱拿鐵。」

同時，在家也可自行觀察咖啡豆的好壞，Mars說，首先觀看豆體表面，如果發現出油的狀況已散布整顆豆子，而非點狀出油的狀態(深烘焙)，代表豆子距離烘焙好的時間已經很久，香氣已溢散。

Mars推薦消費者，一般家用建議使用飛利浦系列之咖啡機，除了耐磨損、耐溫，且全系列使用可拆卸清洗沖煮。功能齊全，從研磨粗細度、粉量、水溫、萃取量、牛奶量、熱水量等，都可以自由調整。

現在搭配燦坤的淺口袋方案，月付最低980元，就能將PHILIPS全自動美式咖啡機0元帶回家，平均每杯新鮮咖啡只要22元，對於每天喝咖啡的消費者來說，是最划算的方案。

即日起，消費者來燦坤內湖旗艦店逛累了，可至三樓水岸咖啡專區休憩，並且來一杯香醇的咖啡。讓忙碌的生活放鬆下來，與燦坤一起享受更美好的生活價值。