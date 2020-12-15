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OPEN POINT年底點數將到期 7-ELEVEn推三大兌點活動

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
小資族最愛。OPEN POINT累兌點跨7大通路、當現金花最實在。圖／7-ELEVEn提供
小資族最愛。OPEN POINT累兌點跨7大通路、當現金花最實在。圖／7-ELEVEn提供

年底進入點數兌換高峰期，你的小七點數兌換了嗎？7-ELEVEn表示，在2019年累積的OPEN POINT點數將在今年12月31日到期，推薦消費者三大兌點活動，包括「點數跨7大通路當現金花」、「上百款商品APP超值換」、「餘額點數APP愛心捐」。點數不僅可當現金花，兌換超值商品、多元通路現金抵用券外，還能隨手做公益。

根據OPEN POINT熟客生態圈統計，12月點數兌換人次較其他月份高出1.5倍。7-ELEVEn表示，點數兌換越來越受到OPEN POINT會員青睞，今年以來已吸引8成會員使用點數折抵消費或兌換商品，較去年使用人次呈倍數成長，尤其今年OPEN POINT熟客生態圈會員制擴大至7大生活消費通路，藉由OPEN錢包就能一次完成支付、累點、折抵3大流程。

OPEN POINT熟客生態圈會員制目前於7-ELEVEn、康是美、速邁樂加油中心、21風味館與21PLUS、Mister Donut、COLD STONE、Semeur聖娜，共7大通路適用，觀察會員已養成優惠日到OPEN POINT合作通路消費，如每周二康是美結帳點數6倍送、每周六速邁樂加油中心消費點數最高30倍送，會員只要透過OPEN POINT APP出示OPEN POINT會員條碼，或開啟OPEN錢包結帳，皆能快速享有累兌點服務，也因此帶動會員數較去年呈倍數成長、會員活躍率提升至50%。

7-ELEVEn表示，OPEN POINT APP有7成的使用者為30~40歲的輕熟齡OL，今年推出上千款兌換活動之中，點數免費換的活動商品仍最受歡迎，像是鮮食、咖啡、現金抵用券的兌換筆數占總筆數70%，此外，今年以來積極將最新、最好玩的商品與服務優先上架OPEN POINT APP，讓會員搶先兌換、超值加價購，熱門商品一上架便快速秒殺兌換完畢，像是阜航豆漿聯名鮮食、SOU・SOU聯名商品及特色防疫口罩搶先購、時代寓所限量超值住宿優惠券組等，皆掀起一股搶兌風潮。

滿足年底兌換高峰，7-ELEVEn表示，即日起至12月31日止，OPEN POINT APP推出超過300款點數兌換選擇，並以免費兌換、加價購、點數互換3大方向規劃、兌換品項每周更新，免費兌換咖啡、衛生紙、鮮食、冷藏飲料，以及會員搶先購活動持續推出，如12月16日上午11點即將開賣的三麗鷗Mix-Party口罩預購活動；點數互換與LINE POINT、貝殼幣、中華航空-華夏里程、高鐵TGO等與15個品牌合作。

此外，今年嘗試與生活服務型態的品牌合作，如用點數換BEING FIT健身時數、GoShare/WeMo Scooter/iRent騎乘金、俥庫iParking提車時數等各種業態合作，提供會員更多點數使用選擇。

消費者也可以選擇放大餘額點數價值、集結會員愛心點數匯流所需公益團體，OPEN POINT APP今年與7-ELEVEN把愛找回來合作推出6檔APP愛心捐點活動，提供給5大公益團體資助推行公益服務，累積643,746點愛心點數，相當於可兌換22,990個肉鬆御飯糰。

APP 生態

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