三大業務發展模式 卓越旗下「陳立小學堂」業績進補

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

卓越（2496）看好小學STEAM教育領域明星課程「陳立小學堂」的成長動能，以三大業務發展模式尋求發展，包括搭配親子共學趨勢，採取私立學校正式課程導入，以及針對其他補教通路業者合盟方式進行「派師+教材銷售」或授權方式進行「師資培訓+教材銷售」等三大模式，並成功帶動「陳立小學堂」業績倍增。

卓越表示，公司今年聚焦小學STEAM教育領域明星課程「陳立小學堂」，且成功攜手包括弋果、長頸鹿、吉的堡等各大兒美機構、私立明星小學合作，帶動今年11月陳立小學堂營收表現較去年同期大幅成長161.25％，目前亦持續與葳格、普台、愛因斯坦洽談小學全年段課程，以及中部教通路業者進行合盟或授權校區合作業務。

卓越表示，下半年整體營運表現皆專注於教育事業貢獻為主，以目前教育事業組織來看，旗下陳立教育占整體教育事業營收比重最大宗，全台北中南地區分校共有11個據點。近年陳立教育在高中領域採取全科系及涵蓋素養、認證、口面試等全面發展，強化招生、課後服務、線上數位學習系統，帶動今年前11月高一營收較去年同期繳出成長4％成績。

同時陳立教育亦積極向下布局國中、國小領域，推升國中、小學領域占陳立教育比重已自去年的11.78％攀升至14.42％。卓越表示，陳立教育平均留班率達98％水準，看好高一基期貢獻轉向成長，隨著未來學員升學下，再加上國中、小學領域營收放大，有助於創造營運動能。

營收

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