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打造智慧化城市 北市停車找車更快速

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

為打造智慧化城市，提供民眾更優質之停車環境，近年來台北市停車管理工程處致力於公有停車場打造智慧化停車環境，陸續建置在席偵測及智慧尋車系統，預估可節省民眾2.34分鐘尋找車位及2.5分鐘尋找愛車時間。

為加速提供智慧化服務，2019年起於市民大道林金段等八處停車場計4,572停車格建置在席及智慧尋車系統。相關設備及線路均於車道中間，施工期間不影響車輛停放。惟為保護民眾愛車不受施工影響，會視施工需要動態局部小範圍封閉車格位，施工期間八處停車場共計封閉67格，且動態施工完成後立即開放停車，以避免久佔影響民眾停車權益。

這八處停車場在席及智慧尋車系統因部分功能仍未符合契約規定致履約遲延，目前持續改善中。停管處將監督廠商儘速完成缺失改善，逾期依契約規定計罰。

未來停管處仍會秉持提供更優質及更智慧化停車場之服務理念，創造民眾、政府及業者三嬴之局面。

停車場

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