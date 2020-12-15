2020未來論壇「健康永續 智識創新」明日登場

台北市商業會因應後疫情時代來臨，國內產業已朝向新方向轉型與發展，特於109年12月16日於台北中油大樓國光會議廳，舉辦「2020未來論壇–健康永續．智識創新」，以具體行動與前瞻思維支持臺北市產業發展。臺北市柯文哲市長親自出席論壇，當日活動吸引本市工商團體、產業界人士、市民500餘人參加。

「2020未來論壇」由台北市商業會產業發展委員會、智慧城市商業委員會擔任執行單位，邀請台灣設計研究院林鑫保副院長、台灣大哥大副總經理李芃君、秀傳醫療體系黃明和總裁等三位具有實戰經驗之產業菁英，分享產業變革創造價值、5G應用如何創造產業未來新價值、運用創新科技實踐智慧醫療新價值等議題。

柯文哲市長致詞時表示，肯定台北市商業會在疫情期間，為振興本市產業所做的貢獻。並指出台北市未來將大力推動數位產業與電子支付等應用，柯文哲認為高科技產業是台灣產業持續發展的必然趨勢，因此臺北市在交通、教育、內湖t-hub園區等方面，積極發展新創新與智能產業，希望台北市商業會能與市府團隊共同努力。

台北市商業會吳發添理事長表示，未來攸關健康的產業，將受到消費者的重視與關注，資訊網路已成為市民重要的消費通路；智能產業的快速成長，將影響企業辦公環境與市民的居家生活，並強調市商業會一定會全力配全台北市政府發展需要與市民共同迎接新產業型態。

演講後，論壇座談由台北市商業會常務理事兼產業發展委員會主任委員孫因主持並擔任引言人，邀請台北市商業會王應傑名譽理事長、中華大學講座教授葉匡時先生、奇想創造事業謝榮雅董事長、艾斯移動曾冠智創辦⼈、欣寶智慧環境公司曾婷婷董事長，就個人專精領域與企業多年實戰經驗，共同與現場觀眾分享國內產業之發展趨勢與因應之道。

本場論壇邀請臺北市政府產業發展局暨商業處擔任指導單位，中華民國無店面零售商業同業公會、台北市室內設計裝修商業同業公會、台北市酒類商業同業公會、台北市西藥商業同業公會、中華民國工商建設研究會、中華兩岸EMBA聯合會、臺北市不動產聯盟協會、經濟日報共同協辦；東森集團、艾斯移動股份有限公司贊助；大同大學設計學院、中國科技⼤學為合作學術單位。

活動現場人氣滾滾之「未來論壇主題館」，由艾斯移動協同夥伴：中華電信、台灣三星電子、大同公司、東森集團、技嘉科技、精英電腦、大同世界科技、摩雷智能等知名企業，聯合展出最新企業數位轉型解決方案。東森購物與艾斯移動合力推動台北市產業數位無現金支付轉型，聯合贈送1千張限量東森Mobii！ 會員卡給來賓。「2020未來論壇」為台北市產業轉型擘劃出具體方向，也讓市民瞭解後疫情時代消費型態與方式。

*本次論壇三位主講人以實戰經驗分享產業變革、智慧醫療及5G應用如何創造產業未來新價值!

時間：2020年12月16日 (三)下午13:30~18:00

地點：台北中油大樓-國光會議廳(110台北市信義區松仁路3號)

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