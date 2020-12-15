實踐夢想也能賺錢！知名網紅「志祺七七」公開四大創業心法

年僅29歲的張志祺，是訂閱數高達67萬的知名youtuber，也是設計公司「簡訊設計」的共同創辦人，更是年輕世代中重要的KOL。到底張志祺如何實踐「改造社會」的理想，一邊又能賺錢？

YouTube頻道「志祺七七╳圖文不符」中，總穿著一身黑衣的張志祺，每天晚上都用最淺顯易懂的方式，帶大家了解一則時事。

除了是大眾熟悉的youtuber以外，張志祺其實是資訊設計公司「簡訊設計」、懶人包始祖品牌「圖文不符」的共同創辦人。靠著強大的資訊設計力，讓總統蔡英文、台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘等知名人物都曾與他合作。

從一間設計公司老闆到觀看次數破億youtuber，這一切都源自於張志祺想要彌平社會上的資訊落差的理念，到底張志祺如何實踐「改造社會」的理想，一邊要又能賺錢？

天下文化最近推出新書《歡迎來到志祺七七》，透過張志祺的生命故事、創業歷程等，帶讀者了解他如何「一邊賺錢，一邊改造社會」，而張志祺也接受《遠見》專訪，暢聊四大創業心法：

心法一：要認真把新創當成事業來看

「想做新創，要認真的把它當成一個事業來看，」張志祺解釋，在開始一個新創時，創業者需要思考自己只是想要一些話題，還是一個商業模式？若只是一個話題，或許可以短時間達到，但若要變為一個事業，就要好好地鑽研商業模式是否能夠成功。

以「簡訊設計」「圖文不符」舉例，公司以雙品牌模式運行，透過簡訊設計接商案，其獲益能讓圖文不符投入社會回饋，而圖文不符品牌下的懶人包、志祺七七頻道，則會幫助建立品牌形象與聲量，進而為簡訊設計帶來更多客源。而商業模式也會依據營運狀況進行調整，達成一邊改造社會，一邊賺錢的目標。

心法二：從「我」到「我們」，團隊分工合作

張志祺認為，走上新創的人通常都較具有野心，做事能力強、效率也高。然而，就算是一個效率200％的人，在一個十人的團隊裡面，可以讓團隊像是有11人在做事，但當事業擴大時，若很多事情卡在一個人身上，只要一個禮拜其中一個工作天缺席，代表其他九個人，每個人都將減少20％的效率，整個公司其實少了1.8個人力。

張志祺過去在團隊中也身兼客戶經理、設計等斜槓角色，一肩扛下多重任務，相信自己只要熬夜努力一定做得完，但是事與願違，反而浪費了所有人的時間。張志祺表示，要相信團隊，並懂得欣賞團隊的才華，「需要有一個從『我』到『我們』的思維，要將關注的角色從自己變成我們這個群體。」

心法三：保持謙卑，結交更多朋友彼此學習

張志祺也點出保持謙卑的重要性，他說：「你要覺得自己不怎麼樣，關注的事情就會是我需要誰的幫忙，朋友才會多。」

張志祺以自己舉例，橫跨多個領域的他，在設計、行銷圈等都結交了眾多朋友，而保持謙卑的態度，能夠讓他與朋友分享彼此成就，更能互相學習。

心法四：先定義成功KPI，醞釀至少二、三年

現今，許多人做youtuber，心中會想著要爆紅，但終究只有少數人才會真正被看見。張志祺說：「爆紅是天機，是你不可預測的事情。」他認為，做事不是一蹴可幾，需要將時間納入考量。

志祺七七以自創YouTube頻道舉例，花了兩年多時間，達到67萬的訂閱數，這意味著，成功需要醞釀至少兩、三年的時間。而一開始決定創建頻道時，張志祺就設立了兩年的停損點。

張志祺更點出設立成功KPI的重要性。他引述比爾蓋茲的母親，瑪麗蓋茲的一席話：「每個人都要先定義自己的成功，才有追尋到的可能」，設立KPI重點不是在於能得到什麼，或達到什麼，而是過程中，自己成為怎樣的人。「當你願意這樣去想它的時候，你會發現很多的挫折會變得有意義。」

（作者／邱于瑄 本文出自2020.12.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）