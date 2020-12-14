美食外送夯 刷萬事達卡叫foodpanda外送五折優惠
根據萬事達卡新常態消費大調查顯示，受到新冠疫情影響，三成台灣人今年雖然省下出國花費，但整體消費額卻反而花得比去年更多，多花的錢都花在了實體及網路購物、國旅和餐飲上。萬事達卡洞察台灣民眾消費新趨勢，在全新推出的2021尊榮禮遇中，首次推出美食外送優惠。
萬事達卡宣布，2021年起使用萬事達卡消費使用foodpanda 美食外送平台，新客以萬事達卡輸入獨家優惠碼結帳，可以享有滿50元享五折優惠，最高折20元，以及生鮮雜貨滿400元折200元的優惠。還有不限新舊客滿200元享一次免服務費，每個foodpanda帳號可使用三次免服務費優惠。
萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，疫情改變消費者的日常生活，數位化生活成為新常態，因此新年度的餐飲美食優惠，特別納入了美食外送平台，符合消費者要求，在疫情新生活與數位趨勢下，提供萬事達卡持卡人美食消費的優惠新選擇。
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