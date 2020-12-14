地上權夯！今年標脫率、決標權利金同創新高

財政部國產署今年第二批設定地上權案今（14）日開標，19宗標的共標脫八宗。而總結今年地上權成績，國產署全年共推出35宗、標脫18宗，標脫率51.4%，創下歷史新高；另外在世貿三館、國泰營區等大案挹注下，今年全年得標金額463億元，同樣創下歷年新高。

根據今日開標結果，國產署釋出的19案地上權標的，共有八宗標脫，其中高雄市鳳山區福誠段土地搶標最為熱烈，共吸引三張標單投標，最後由北京建設公司拿下，溢價率高達67.87%，溢價率創下該區段紀錄。

近年高雄福誠段一帶有不少建商搶進，規畫地上權住宅，頗受市場歡迎。不僅是福誠段最後一塊標的受到熱烈搶標，鄰近的高雄市鳳山區建軍段土地、三民區義民段土地，也都順利標脫，分別由永信建設、北京建設拿下。

全聯實業股份有限公司這次也出手搶地，標下高雄市岡山區岡山段一塊商業區土地，溢價率14.35%。

不過國產署原先樂觀認為可順利標脫的台中市東區練武段土地（位於干城重劃區）、台南市東區土地，這次卻都「落榜」，無人投標成為遺珠之憾，官員表示，這兩案市場詢問度都很高，但可能因為當地開發剛起步，觀望氣氛仍濃厚，未來仍相當看好。

國產署表示，未來將持續推出區位條件優質標的，以設定地上權方式活化大面積國有土地，期在兼顧國庫收益下，創造民眾、業者及政府三贏。