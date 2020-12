華航首架777F貨機整裝待發 新塗裝裡包藏台灣地圖

中華航空公司(2610)將於16日歡慶61周年,首架777F貨機也完成整備,蓄勢待發。華航全新引進的777F雙引擎全貨機,具備省油高效能的優勢,成為華航機隊在後疫情時代的生力軍,開啟華航貨運新世代。而華航飛機新塗裝也因此曝光,CARGO字樣的C包藏著台灣地圖。

據指出,為凸顯台灣意象,民進黨例為強烈要求國家投資主導的華航,要再飛機塗裝上凸顯台灣,以免與中國大陸混淆,經過數月的討論,第一架具有台灣意象的塗裝終於出爐,而且是以華航新的貨機打先鋒。有讀者笑說,不注意看還真不知道台灣的意象在哪裡。

華航董事長謝世謙表示,在全球航空業面臨疫情衝擊之際,華航靠著貨運團隊全力衝刺,充分利用18架747-400全貨機運能,每周貨機運行數量增加20%;並善用客機腹艙載貨,甚至開創客艙裝載貨物服務,累計今年1到11月貨運營收較去年同期增加達83%,成為支撐華航的主力,讓華航能在艱困的風雨中持續向前,因此要特別感謝全體員工、特別是貨運團隊的努力。

謝世謙指出,華航訂購的六架777F 貨機規劃在2020至2023年完成交機,首架777F貨機已在12月1日抵台,2021年1月底前將再交付兩架,這三架777F貨機投入後,對華航貨運是如虎添翼,明年後疫情時代以21架貨機的規模運轉,開啟華航貨運新世代,預期在疫苗配送及市場對航空貨機需求急迫下,為華航貨運創造更多的現金收入。

華航首架777F貨機編號B-18771,採用2004年退役的747F貨機編號,象徵新世代貨機交接,傳承華航位居全球第六大航空貨運的輝煌,再創高峰。為了歡迎華航家族新成員,彰顯新機隊特色,777F機隊採用全新塗裝,維持貨運標誌「CARGO」的企業標準色,延續華航「紅梅揚姿」的精神。這架貨機已完成整備及驗證,接下來將主要派飛亞洲、北美等貨機航點。

777F貨機雙發動機的優勢,約可節省20%油耗,航程較現有747貨機更長,適合運用於越太平洋航線,減少酬載限制,艙位運用更有效率。全機亦配置完整貨艙溫控功能,主貨艙可裝載半導體機台及發動機之貨盤抑制系統,為精密儀器及溫控等高價貨物做好準備。華航為台灣唯一獲得 CEIV 國際認證(國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸,The IATA Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics, CEIV Pharma)的航空公司,是全球17家可提供溫控冷鏈服務的航空貨運業者之一。