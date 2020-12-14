南港轉運站BOT案簽約 打造東區門戶交通樞紐

北市公共運輸處辦理南港轉運站興建營運移轉BOT招商案，於今（14）日與最優勝申請人新光人壽公司完成簽約，全案民間投資金額約40億元、估計可創造總產值達70億元以上，打造成北市往基隆及宜花東地區之交通樞紐。

南港轉運站BOT案地座落於南港區忠孝東路7段北側，包含南港段二小段972及973地號等兩筆土地，土地使用分區為轉運站用地，土地面積近1,480坪，預估總興建樓板面積逾1萬5,125坪，將為南港地區引進優質商業設施、辦公空間及提供舒適便利轉運設施，帶動區域發展，吸引更多元的產業進駐。

公運處指出，這次最優申請人新光人壽公司係以保險業結合專業第三人國光客運公司的方式提出申請。新光人壽具有開發南港軟體園區及信義A12地上權案件的成功經驗；而國內轉運站經營龍頭廠商國光客運於轉運站經營也有豐富的經驗。

今日的簽約儀式是由台北市長柯文哲市長與新光人壽董事長許澎出席簽約，同為地主的國產署署長曾國基、交通部台鐵局副局長朱來順也出席見證。南港轉運站BOT案為北市府與中央共同合作之大型BOT招商案，全案預定於2025年完成啟用，提供國道城際運輸進駐使用，結合南港台鐵、高鐵及捷運車站及規劃中北宜高鐵及基隆捷運，將打造成台北市往基隆及宜花東地區之交通樞紐。

柯文哲表示，北市自2015年啟動東區門戶計畫，為南港地區投入多項重大公共建設，包含南港軟體園區、北部流行音樂中心、國家生技園區及南港瓶蓋工廠等，目前均陸續完工或完成招商，是北台灣近期最具有發展潛力的地區。

他說，因應衍生的旅客需求，公運處規劃透過BOT的方式引進民間資金新建南港轉運站，並規劃地上及地下連通方式結合台鐵、高鐵及捷運，讓乘客轉乘更加便利舒適。