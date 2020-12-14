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疫情未見底 交長再提融資利息補貼航空業250億元

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
交通部長林佳龍表示，已決定向受出入境管制影響的航空和機場相關業者，提出250億元的融通貸款利息補貼，期間到明年上半年。圖／長榮航空提供
交通部長林佳龍表示，已決定向受出入境管制影響的航空和機場相關業者，提出250億元的融通貸款利息補貼，期間到明年上半年。圖／長榮航空提供

疫情已延燒近一年，但仍未見底，明年全球恐怕依受疫情衝擊，交通部長林佳龍今日表示，已決定向受出入境管制影響的航空和機場相關業者，提出250億元的融通貸款利息補貼，期間到明年上半年，現已在作業，完成後即向行政院提案。

林佳龍今（14）日出席「台北港、桃園機場及郵政園區產業合作」論壇，在接受媒體訪問時表示，疫情對全球衝擊相當大，現在看起來明年應該還會延續，對於因出入境管制，營運受到影響的航空業和機場相關業者，交通部超前部署，給予直接支持，在之前給予的500億元融通貸款利息補貼外，再加碼250億元。

他指出，交通部民航局和桃園機場公司有提出方案，補貼的具體設計還在作業中，原則上是支持受境管影響的航空和機場相關業者利息補貼。至於資金來源，林佳龍說，有一些基金和跨部會的紓困預算可以調整，所以希望和跨部會協調。

據指出，新冠肺炎疫情對民航產業造成嚴重衝擊，且影響期間前為止都尚難預料，交通部今年初為協助業者舒緩業者營運資金需求壓力，啟動「紓困2.0」計畫，由政府提供信用擔保，包括華航、長榮等六家國籍航空公司、航空站地勤業及空廚業等業者，可運用的貸款與利息補貼額度約500億元。

據了解，對航空及相關業者補貼融資利息的500億元部分，已經全部申請完畢，當時民航局向業者要求，此一融資利息補貼是為保障航空從業人員，以協助企業與勞工齊心努力渡過難關，所以業者領取利息補貼期間的融通貸款，需優先用於支付員工薪資，違者將收回補貼款。

林佳龍今日宣布要再加碼250億元，補貼的具體設計雖然還在作業中，但該補貼為500億元的「延續版」，因此，預期補貼條件應會與500億元差不多。

桃園機場 疫情 林佳龍

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