當設計從空間激發能量－美的in台灣創生設計稿正式公開

經濟日報 / 台北訊
「美的in台灣」跨界創生群聚計畫，是由「寬居設計」為台灣空間設計界舉辦的特別企劃。
「美的in台灣」跨界創生群聚計畫，是由「寬居設計」為台灣空間設計界舉辦的特別企劃。

2020年，台灣空間設計界一次前所未有的創舉，在台灣經濟部中小企業處指導的「美的in台灣」跨界創生群聚計畫中， 15個品牌、19位空間設計新銳群聚，完成了跨領域的工業設計挑戰。

「美的in台灣」跨界創生群聚計畫，是由「寬居設計」為台灣空間設計界舉辦的特別企劃。在世界10大衛浴設計的台灣品牌「JUSTIME巧時代」、專業跨界創生團體「MM設計整合」與新興的華人創意顯學平台「美學聚落」共同攜手，特邀「頂尖室內設計師們」、「藝文界」及「巧時代」共同辦理多次專業跨界座談後，與「JUSTIME 巧時代」共同產出的衛浴系列新作競圖。

而專案競圖也在12月10-13，於2020年全台最大建材展盛事「第32屆台北國際建築建材暨產品展」中公開，讓我們共同見證跨界菁英的理念交流與思維激蕩，使「設計」與「美學」宛如花式體操無限翻轉，綻放璀燦的火樹銀花。

翻轉美學、設計飛躍 虛心挑戰衛浴工業

誕生於台灣彰化的「巧時代 JUSTIME」名列世界10大衛浴設計、亞洲前25大設計品牌，多年來深受德國IF設計大獎、日本GOOD DESIGN設計大賞等肯定，近期亦以「Charming+」榮獲iF及紅點設計獎。「巧時代創生專案」即以獲獎的「Yes系列」與「Nature系列」龍頭為題，邀請與會空間設計師創生具有共鳴元素的衛浴相關設備。

而創生專案特邀設計師群，雖然在原生專業的領域鑽研多年，但他們不僅在跨界座談與設計交流活動中，透過文字語彙讓我們看見更寬廣的世界，更用具體的行為，讓我們感受到新一代設計職人的謙遜與熱忱。在活動期間，他們仍不斷以虛心姿態，接受專業技師的指點、瞭解異業觀念的差異。展現出人格特質中，在勇氣與果敢的立面下，以堅韌與柔軟煥發更加珍稀的色澤。

激烈競圖 創生具現跨界思維

特邀設計師群多擅長營造精品空間，而他們敏銳的美學感知，也從空間轉入衛浴，使他們最終提交的競圖作品實在難分軒輊，在評圖現場引起激列討論。

巧時代專業技術代表與陸希傑、楊煥生兩位評審，首先仍以衛浴工業設計的技術考量為標準，嚴選出兩位首獎。但其餘設計也都十分精彩，讓評審團當場決議、額外增設兩項特別獎，希望能為精彩的創生計畫成果，降低些許遺珠之憾。最後方由寬居設計柯韋存榮獲「Yes系列優選獎」；森沛設計李季遠獲得「Nature系列優選獎」；思為設計徐文芝、施翔騰及芸采設計吳佩芸則同獲「特別獎」。不過所有設計競圖作品，都將正式陳列於年底「巧時代創生專案」成果大展，讓所有人一窺作品風采。

「巧時代創生專案」精彩作品集

寬居設計柯韋存 作品名稱：「YES - 構」

解構原型再造「創生」 贏得YES系列優選

榮獲「巧時代創生專案」YES系列優選的寬居設計，透過精準的架構分析與單元掌握，讓系列作品保有原有Yes龍頭的血統。重新定義單位及比例，巧妙拿捏設計變化，在具備一致性的同時，型塑出當代性格，並融入機能性，因此榮獲評審團的高度好評。

森沛設計李季遠 作品名稱：「Root」

最大化加值力 仿生理念獲Nature系列優選

體悟自然界的有機型態，並將之轉化為造型發展主軸，表現出具有生命力的樣貌。森沛設計「Nature系列」應用模組化與二次加工概念，以「形隨機能」的核心，利用基本元件延伸出多種機能及型態。顧及量化生產模式，以最低限度的開模數量創造最大的加值力，也獲得評審團一致肯定。

榮獲「巧時代創生專案」YES系列優選的寬居設計，透過精準的架構分析與單元掌握，讓系列作品保有原有Yes龍頭的血統。重新定義單位及比例,巧妙拿捏設計變化，在具備一致性的同時，型塑出當代性格，並融入機能性，因此榮獲評審團的高度好評。
榮獲「巧時代創生專案」YES系列優選的寬居設計，透過精準的架構分析與單元掌握，讓系列作品保有原有Yes龍頭的血統。重新定義單位及比例,巧妙拿捏設計變化，在具備一致性的同時，型塑出當代性格，並融入機能性，因此榮獲評審團的高度好評。
「美的in台灣」專案競圖於2020年全台最大建材展盛事「第32屆台北國際建築建材暨產品展」中公開。
「美的in台灣」專案競圖於2020年全台最大建材展盛事「第32屆台北國際建築建材暨產品展」中公開。
體悟自然界的有機型態，並將之轉化為造型發展主軸，表現出具有生命力的樣貌。森沛設計「Nature系列」應用模組化與二次加工概念，以「形隨機能」的核心，利用基本元件延伸出多種機能及型態。顧及量化生產模式，以最低限度的開模數量創造最大的加值力，也獲得評審團一致肯定。
體悟自然界的有機型態，並將之轉化為造型發展主軸，表現出具有生命力的樣貌。森沛設計「Nature系列」應用模組化與二次加工概念，以「形隨機能」的核心，利用基本元件延伸出多種機能及型態。顧及量化生產模式，以最低限度的開模數量創造最大的加值力，也獲得評審團一致肯定。

紅點設計獎

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