環泥多元水泥製品策略發功 獲利逆勢挑戰三年新高

環泥（1104）「多元化水泥製品」策略發功，去年底與日本建材大廠Nichiha（日吉華株式會社）簽約引進其木纖維水泥板外牆在台銷售，於周末剛結束的台北國際建築建材暨產品展中，首度在台完整展出。環泥執行副總侯智元表示，環泥引進Nichiha的木纖維水泥板外牆剛滿一年，已經獲得多家科技大廠導入南部廠房建廠，開始為公司帶進營收貢獻。

外加環泥的主力業務混拌混凝土今年市況不錯，環泥今年前三季稅後純益8.71億元，比去年同期成長24.6%，換算每股純益已達1.33元。由於第4季是傳統旺季，表現可望優於第3季，法人估算環泥今年全年每股獲利將上看2元，逆勢挑戰三年新高。

侯智元為「台南幫」侯雨利家族第四代成員，今年中環泥啟動接班，侯智元升任執行副總，掌管環泥的水泥主業。侯智元說，公司接下來的目標，將繼續朝向「多元化水泥製品」的目標邁進。

周末剛結束的台北建材展，環泥首度完整展出新引進的Nichiha木纖維水泥板，希望翻轉國內的建築工法。侯智元說，比起一般的磁磚外牆，雖然木纖維水泥板的成本較高，但是採取模組化的安裝方式，可省下許多人力及施工費用，整體算起來不見得比較貴；而且木纖維水泥板是採壁掛的施工方式，相較磁磚是用粘貼，時間一久可能脫離造成危險，木纖維水泥板更容易維護。

他認為模組化建材在日本和歐美應用已經非常成熟，在台灣進度則是慢一些。不過隨著台灣工資愈來愈貴，而且缺工，模組化建材可以節省施工時間和人力，將是大勢所趨，未來環泥將加強引進更多模組化建材。如環泥引進木纖維水泥板滿一年，已有應用實績，今年獲得多家科技大廠應用在南部廠房擴建。

而建材市場不外乎室內和戶外，除了木纖維水泥板應用在外牆；室內建材應用主要分成天地壁，環泥本來就有石膏板業務，應用在天花板（天）和隔間牆（壁），現在只差「地」，環泥正在尋找可以應用在地板的水泥相關製品，疫情前已經有潛在的國外合作對象接觸中，本來打算互訪，卻因為疫情而中斷，接下來隨著疫情趨緩，有望重啟合作討論，最快明年可能有好消息，屆時環泥將可補齊多元水泥建材方面的布局缺口。