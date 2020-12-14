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防疫工具角色 自行車炒熱買氣

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導

台幣強升嚴重衝擊外銷產業，但自行車是少數不僅維持獲利，甚至創下獲利新高的產業。關鍵在於，自行車恰當扮演「防疫工具」角色，且至今需求不墜。法人認為，自行車雙雄明年獲利持續看好。

由於疫情影響，自行車成了防疫重要工具，不只是一般通勤用的自行車，甚至高階的電動自行車在歐美甚至都賣到無車可賣，通路端的獲利超出以往，通路的獲利挹注自行車雙雄更可觀。

在新冠疫情影響引爆需求後，美利達第3季單季與前三季獲利都創下歷史紀錄，主要是歐美及中國大陸等市場銷售業績均大幅成長，另外美利達投資多品牌（策略聯盟）行銷國際的方式更是獲利的重要功臣。由於這些策略聯盟的投資並未合併營收，所以美利達單月的營收表現並不突出，但卻在財報出爐時，獲利格外搶眼。

巨大自有品牌則是成長的重要來源，這也使得巨大的營收與獲利都同步顯現，今年前三季超出去年全年。

電動自行車 營收 美利達

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