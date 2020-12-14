自行車供應鏈 要漲價了

鋼價上揚，自行車供應鏈也喊漲。在原材料與匯率因素影響下，自行車成本拉高，同時嚴重供不應求下，明年新年度車款推出時，自行車報價可望反映成本、調高售價。

據了解，鏈條大廠桂盟已經在法說會時宣示明年將調漲售價3%；另外，美利達也表示，在新年度與合作夥伴議價時，將會適時反映成本，對於漲價抱持正向肯定態度。

對於成本上揚、台幣強升造成自行車產業的衝擊，法人認為，由於自行車市場呈現供不應求的局面，整體供應鏈可望有效反應成本，不致對獲利造成影響。

即使台幣強升，吃掉不少獲利，但自行車雙雄與桂盟前三季獲利仍舊繳出亮麗的成績。目前產業庫存水位偏低，整車與零件廠都呈供不應求局面，新年度新車因應匯率因素調漲售價，將可進一步帶動獲利。

鏈條大廠桂盟指出，市場庫存仍是偏低，車廠、零件廠卯足全力生產對應仍是無法滿足市場，估計這波需求可望持續到明年第3季之後。尤其在高階運動休閒車的需求逐步回溫，入門款及補修市場熱度持續不減，自行車族群及桂盟的營運表現仍是值得期待。