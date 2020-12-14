聽新聞
test
0:00 / 0:00

自行車供應鏈 要漲價了

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

鋼價上揚，自行車供應鏈也喊漲。在原材料與匯率因素影響下，自行車成本拉高，同時嚴重供不應求下，明年新年度車款推出時，自行車報價可望反映成本、調高售價。

據了解，鏈條大廠桂盟已經在法說會時宣示明年將調漲售價3%；另外，美利達也表示，在新年度與合作夥伴議價時，將會適時反映成本，對於漲價抱持正向肯定態度。

對於成本上揚、台幣強升造成自行車產業的衝擊，法人認為，由於自行車市場呈現供不應求的局面，整體供應鏈可望有效反應成本，不致對獲利造成影響。

即使台幣強升，吃掉不少獲利，但自行車雙雄與桂盟前三季獲利仍舊繳出亮麗的成績。目前產業庫存水位偏低，整車與零件廠都呈供不應求局面，新年度新車因應匯率因素調漲售價，將可進一步帶動獲利。

鏈條大廠桂盟指出，市場庫存仍是偏低，車廠、零件廠卯足全力生產對應仍是無法滿足市場，估計這波需求可望持續到明年第3季之後。尤其在高階運動休閒車的需求逐步回溫，入門款及補修市場熱度持續不減，自行車族群及桂盟的營運表現仍是值得期待。

自行車 桂盟

延伸閱讀

花蓮新城入選經典小鎮 騎自行車徜徉海灣

跨竹竹苗單車道 最後1.2公里將動工

退役後愛上雙輪運動 大嘴米勒成美國自行車協會董事

巨大、美利達 11月表現亮眼

相關新聞

自行車供應鏈 要漲價了

鋼價上揚，自行車供應鏈也喊漲。在原材料與匯率因素影響下，自行車成本拉高，同時嚴重供不應求下，明年新年度車款推出時，自行車...

防疫工具角色 自行車炒熱買氣

台幣強升嚴重衝擊外銷產業，但自行車是少數不僅維持獲利，甚至創下獲利新高的產業。關鍵在於，自行車恰當扮演「防疫工具」角色，...

工研院 辦無人機競賽

在經濟部技術處科技專案支持下，工研院攜手仁寶（2324）、國內競技無人機龍頭業者飛競鬥士聯賽、台灣雲端物聯網產業協會無人...

行銷最錢線／信念行銷 傳遞品牌價值

「一個人只有用心去看，才能看到真實，因為最重要的東西，只用眼睛看是看不見的。」「小王子」真誠的語言提醒，世上最有價值的，...

經濟選書／技術分析的迷思

金融市場是由人所構成，而技術分析是從研究市場行為切入，以每日股價的表現，整理出一套價格走勢形態。技術分析學派的確有其獨到...

點子農場／商業文明的省思

「所以，您讀過這兩位研究知識的學者的書嗎？」聊了半天，我好奇問他。

台塑油價連5揚 汽油每公升漲0.4元

台塑石化今天宣布，自14日凌晨1時開始，調漲汽油批售價格每公升0.4元，柴油批售價格每公升0.5元，市場零售價格由加油站...

最大活動平台Accupass燒光2億的融資 如何活下來

謝耀輝，亞洲最大活動平台Accupass共同創辦人、執行長。創業之初，他們不被看好，最常聽到「不過就是辦辦活動，有什麼厲害？」但2014年，獲得了兩億的融資，卻在兩年間錢燒光，他如何挺過？

葡萄王生技11月合併營收亮眼 9.63億寫下今年新高!

葡萄王生技11月單月營收9.63億元，集團表現較上月成長31.35%，較去年同期成長4.18%，更為今年營收寫下新高。三大事業體中，子公司葡眾表現最為亮眼，除月增、年增同步成長，更創下歷年同期新高；母

熱門新聞

緯創印度廠暴動警逮百人 正調查是否外力介入

印度廠暴動 緯創：儘速完成復工運作

最低稅負新制擬明年上路 會計師：追溯適用恐有疑義

微型尾牙當道 餐飲搶生意飯店忙轉型接單

兌過三倍券流入市面 經濟部：待銀行與警方調查釐清

5G MR無人機競賽開跑 世界首航在台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。