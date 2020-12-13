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老飯店改建 蛻變商辦豪宅

經濟日報 / 記者陳美玲╱台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

老飯店搶搭都更、危老改建潮，包括國賓、福華、馥敦、六福客棧等四大飯店品牌未來將變身成為頂級商辦、豪宅，部分新案規劃將融入飯店式服務管理，成為新案一大特色，全力搶攻市場。

飯店業者表示，台北市專做國際商務客的飯店供過於求，加上疫情過後，預料國際商務客至少減少三成，兩大關鍵都是品牌老飯店投入都更、危老改建行列的原因。

以屋齡來看，營運時間長達56年、48年的國賓飯店和六福客棧，是這波都更、危老改建潮元老級建物，馥敦飯店也有41年歲月，三大品牌飯店不約而同都走危老改建模式，其中國賓、馥敦將改建為飯店、豪宅規劃，六福則是更新為整棟頂級商辦；慶城福華大樓則將走都更，未來變身成豪宅新案。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，國賓飯店位於台北市中山北路二段的高價官道背景，未來規劃成豪宅每坪成交價估落在150萬~200萬元，若能融入國賓飯店的強項，優質服務，價格勢必展現更高的層次。

馥敦飯店南京館則將攜手君悅Hyatt飯店，未來將會打造一棟飯店、一棟規劃中小坪數的酒店式精品住宅，總銷金額約40億元，住戶未來將擁有星級飯店俱樂部會員，預計明年農曆年後推出；陳炳辰說，該案以大陸建設品牌，加上可望出現名建築師操刀，未來每坪單價站上130萬~150萬元相當有機會。

慶城街上的慶城福華大樓因鄰近文華苑，且該區位又有小巨蛋、附近還有豪宅華固名鑄。陳炳辰指出，未來該案每坪成交價有機會站上200萬俱樂部，可望成為新興豪宅聚落。

最特別的是六福客棧走危老改建後，將成為頂級商辦大樓。陳炳辰表示，現階段台北市頂級A辦或B級商辦市場均供不應求，且該案距離南京東路二段傳統商辦商圈不遠，未來做為頂級商辦每月每坪租金突破3,000元非難事，市場樂觀預估開發商機可挑戰60億元。

豪宅 國賓

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