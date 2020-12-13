聽新聞
test
0:00 / 0:00

飯店服務五星級建案 瞄準高端客

經濟日報 / 記者陳美玲╱台北報導

為提高新案產品賣相，近年建案吹起飯店式服務風潮，希望透過飯店服務加持提高建案軟實力，開創市場新藍海市場；房產專家表示，到目前為止「西華富邦豪宅案堪稱是提供飯店式服務的極致代表案，把五星級服務融入到住戶生活，擄獲包括台積電創辦人張忠謀家族等高端客戶的心。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，近年酒店式管理在豪宅新案市場相當常見，不過要獲得高端客戶青睞，豪宅案除了要有知名度、擁有名人群聚效應外，口碑、居住舒適度也相當重要，尤其酒店式服務管理是否到位更是關鍵。

西華富邦在豪宅領域擁有頂端客戶高評價，最關鍵一點就是擁有飯店業厚實基礎與資源，並將其精髓貫徹到住戶生活，令其他同業無法效仿。

專家分析，西華富邦是目前唯一將飯店式服務管理完美融入住戶生活的典範代表，尤其萬豪酒店五星級餐飲服務，不僅周末免費提供多樣式現做早餐，且餐點高水準，點餐送到府的服務也不另外收費，就讓高端客戶愛不釋手，甚至親自推薦親朋好友一起入住。

西華富邦今年以來共賣出20戶、銷售金額超過50億元，其中約七成都是原住戶加購，目前住戶中就有單一家族購入高達八戶的驚人手筆；據悉，該案僅剩25戶可售，且都位於高樓層30樓以上、每戶總價超過3億元，讓集團董座劉文治相當惜售。

豪宅 富邦 建案

延伸閱讀

拆了！「小豬」羅志祥2.7億豪宅游泳池剩墩座

桃園藝文特區豪宅轉手獲暴利 屋主持有10年爽賺1190萬

央行出手打房 房仲：這點打中投資客要害

北市房價連漲六個月 業者：賣方價格仍未見讓步

相關新聞

老飯店改建 蛻變商辦豪宅

老飯店搶搭都更、危老改建潮，包括國賓、福華、馥敦、六福客棧等四大飯店品牌未來將變身成為頂級商辦、豪宅，部分新案規劃將融入...

產業追蹤／科技跨界創新 超前部署2030

新冠肺炎疫情嚴重衝擊到全球產業與經濟發展，目前已站在生活、健康與環境的關鍵十年轉折點，如何應用科技研發超前部署，找出台灣...

產業追蹤／智慧致能 驅動三大應用

創新數位科技應用對生活影響已超出想像，幾乎每十年都有一個新的科技被開發出來，近十年最具影響力的科技是行動上網及雲端運算，...

產業追蹤／連結生醫 發展預防醫學

全球人口結構正以高速朝高齡化發展，台灣將在2025年進入超高齡社會，工研院新任院士暨台灣大學醫學院名譽教授李源德指出，全...

飯店服務五星級建案 瞄準高端客

為提高新案產品賣相，近年建案吹起飯店式服務風潮，希望透過飯店服務加持提高建案軟實力，開創市場新藍海市場；房產專家表示，到...

台灣168／今年房屋移轉 挑戰32萬棟

據六都地政局統計，六都今年前11月房屋買賣移轉棟數近22.4萬棟，年增6.8%。業界更預測，低利加上游資使房市熱呼呼，今...

北市明年第四台A組費用降5元 月費最低445元

台北市有線電視系統費率審議委員會10日開會決議，將調整明年度有線電視各項費用上限，包括聯維、新台北、麗冠等9家有線電視業...

台灣織襪外銷歐美拚數位轉型 經濟部長：不受RECP影響

全台每5雙襪子之中，約有4雙是社頭鄉製造，經濟部長王美花今天到社頭鄉織足藏樂館，主持中部紡織產業數位中心揭幕儀式；她說，...

國聚建設登山日結合公益 500多名住戶感受愛與健康

由國聚建設主辦的「2020登山日」，今(12)日下午在大坑風景區熱鬧登場，700多位住戶在舒適涼爽的午後，漫步於大坑9號...

飯店業拚場！大地、萬豪、綠舞搶攻冬季溫泉及年節商機

飯店業積極搶攻冬季溫泉及年節商機，天冷適合泡湯，台北萬豪酒店與北投大地推出聯賣住宿溫泉；另外，宜蘭綠舞過好年新春圍爐熱烈...

李清亮父子5~7年磨一薑！ 柴燒48小時 溫火烘焙有機老薑粉

「越是原始森林環境對薑的生長越好，尤其喜歡半日照，土壤排水性要好」，已有50年農作經驗的李清亮娓娓道出他種植老薑的經驗談...

強震後抗震宅較勁！ 這顆150噸巨型阻尼器超吸睛

宜蘭外海規模6.7強震，讓建物抗震再受市場注目，台中許多頂級豪宅也紛紛再度強調抗震設計。其中，大陸建設在台中七期推出的「...

熱門新聞

疫後經濟復甦？ 謝金河指除了油價還有「它」價格蠢動

印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動

強震後抗震宅較勁！ 這顆150噸巨型阻尼器超吸睛

寶佳資產涉勞動基金炒股 寶佳集團回應了

鴻海董座劉揚偉：明年上半年業績一定比今年好

鴻海競標大馬晶圓廠 劉揚偉：機會非常大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。