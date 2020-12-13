飯店服務五星級建案 瞄準高端客

為提高新案產品賣相，近年建案吹起飯店式服務風潮，希望透過飯店服務加持提高建案軟實力，開創市場新藍海市場；房產專家表示，到目前為止「西華富邦」豪宅案堪稱是提供飯店式服務的極致代表案，把五星級服務融入到住戶生活，擄獲包括台積電創辦人張忠謀家族等高端客戶的心。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，近年酒店式管理在豪宅新案市場相當常見，不過要獲得高端客戶青睞，豪宅案除了要有知名度、擁有名人群聚效應外，口碑、居住舒適度也相當重要，尤其酒店式服務管理是否到位更是關鍵。

西華富邦在豪宅領域擁有頂端客戶高評價，最關鍵一點就是擁有飯店業厚實基礎與資源，並將其精髓貫徹到住戶生活，令其他同業無法效仿。

專家分析，西華富邦是目前唯一將飯店式服務管理完美融入住戶生活的典範代表，尤其萬豪酒店五星級餐飲服務，不僅周末免費提供多樣式現做早餐，且餐點高水準，點餐送到府的服務也不另外收費，就讓高端客戶愛不釋手，甚至親自推薦親朋好友一起入住。

西華富邦今年以來共賣出20戶、銷售金額超過50億元，其中約七成都是原住戶加購，目前住戶中就有單一家族購入高達八戶的驚人手筆；據悉，該案僅剩25戶可售，且都位於高樓層30樓以上、每戶總價超過3億元，讓集團董座劉文治相當惜售。