國聚建設登山日結合公益 500多名住戶感受愛與健康

由國聚建設主辦的「2020登山日」，今(12)日下午在大坑風景區熱鬧登場，700多位住戶在舒適涼爽的午後，漫步於大坑9號步道，現場也邀來多家公益單位、知名電動機車廠商共襄盛舉，讓國聚家人登山健身，同時採買小農產品做公益。

生活家策劃單位表示，邀約合作的公益單位熱情擺攤義賣，有今年端午節，來自蓮心自強協會的愛心媽媽們，帶著國聚家人用心包好粽；在中秋佳節，與住戶齊心手做月餅的十方啟能中心青少年。

還有安得烈食物銀行，共同推動的「愛心食物箱大變身」好好吃飯‧好好玩公益活動，志工們帶動食安、惜食的概念。

另外，首度參加國聚建設活動的家扶基金會，帶著愛心商品到現場義賣，邀請民眾打卡響應送好禮，讓愛與大家同在，現場人人感受溫暖熱絡的氣氛。

國聚建設也貼心準備愛心油飯、餐盒、在地小農保證甜水果，讓國聚家人樂活登山的同時，體力不斷電；搖擺舞王的呼啦圈遊戲、手舞足蹈計步器競賽，讓大人和小孩玩到大粒汗小粒汗，開心得不亦樂乎。

「國聚登山日」活動最後壓軸高潮，國聚家人個個磨拳擦掌，相互集氣，期盼年終歲末能一舉抽中大獎，知名電動機車一部，主持人喊出中獎名單剎那，恭喜歡呼聲響在整條登山道上，人人當下直呼明年還要再來。

國聚建設強調，為社區、住戶拓展美好的生活體驗，一直是國聚堅持的信念與承諾，也贏得住戶們深深回饋，今年底就將有「國聚之悅」完工交屋的住戶加入生活家行列。