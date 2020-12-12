飯店業拚場！大地、萬豪、綠舞搶攻冬季溫泉及年節商機

飯店業積極搶攻冬季溫泉及年節商機，天冷適合泡湯，台北萬豪酒店與北投大地推出聯賣住宿溫泉；另外，宜蘭綠舞過好年新春圍爐熱烈預訂中。

衝刺年底業績，大地飯店指出，推出另類台北市溫泉住宿遊，年底天冷適合泡湯，在市區飯店房也能享受溫泉湯屋和下午茶，台北萬豪酒店年底前再與北投大地酒店合作，共推住房加贈北投溫泉湯屋泡湯及雙人下午茶，每晚只要6,600元起，也不另加稅及服務費，成為一大賣點。

冬天是溫泉飯店的優勢旺季，也成為飯店合作聯賣的搶手對象。這是萬豪酒店今年第二度與大地酒店攜手合作。萬豪先前於7月就與大地共推二泊四食住房專案，創下銷售佳績，現在趁年底溫泉旺季再乘勝追擊，推出價格更親民的「豪暖心」專案。