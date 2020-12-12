聽新聞
test
0:00 / 0:00
飯店業拚場！大地、萬豪、綠舞搶攻冬季溫泉及年節商機
飯店業積極搶攻冬季溫泉及年節商機，天冷適合泡湯，台北萬豪酒店與北投大地推出聯賣住宿溫泉；另外，宜蘭綠舞過好年新春圍爐熱烈預訂中。
衝刺年底業績，大地飯店指出，推出另類台北市溫泉住宿遊，年底天冷適合泡湯，在市區飯店房也能享受溫泉湯屋和下午茶，台北萬豪酒店年底前再與北投大地酒店合作，共推住房加贈北投溫泉湯屋泡湯及雙人下午茶，每晚只要6,600元起，也不另加稅及服務費，成為一大賣點。
冬天是溫泉飯店的優勢旺季，也成為飯店合作聯賣的搶手對象。這是萬豪酒店今年第二度與大地酒店攜手合作。萬豪先前於7月就與大地共推二泊四食住房專案，創下銷售佳績，現在趁年底溫泉旺季再乘勝追擊，推出價格更親民的「豪暖心」專案。
宜蘭綠舞國際觀光飯店指出，今年過年很特別，國人都無法隨意出國渡假，推出迎新春、賀團圓，推出新春圍爐餐飲及園區多項優惠，除夕就與親朋好友們入住綠舞專案，與全家歡喜共度團圓新年夜、感受日式氛圍年夜飯，飯店更於過年期間於園區內安排舞獅、財神爺、三太子及吉祥物等精彩表演。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言