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飯店業拚場！大地、萬豪、綠舞搶攻冬季溫泉及年節商機

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
於明年除夕至大年初四期間，宜蘭綠舞推出新春優惠活動。業者提供
於明年除夕至大年初四期間，宜蘭綠舞推出新春優惠活動。業者提供

飯店業積極搶攻冬季溫泉及年節商機，天冷適合泡湯，台北萬豪酒店與北投大地推出聯賣住宿溫泉；另外，宜蘭綠舞過好年新春圍爐熱烈預訂中。

衝刺年底業績，大地飯店指出，推出另類台北市溫泉住宿遊，年底天冷適合泡湯，在市區飯店房也能享受溫泉湯屋和下午茶，台北萬豪酒店年底前再與北投大地酒店合作，共推住房加贈北投溫泉湯屋泡湯及雙人下午茶，每晚只要6,600元起，也不另加稅及服務費，成為一大賣點。

冬天是溫泉飯店的優勢旺季，也成為飯店合作聯賣的搶手對象。這是萬豪酒店今年第二度與大地酒店攜手合作。萬豪先前於7月就與大地共推二泊四食住房專案，創下銷售佳績，現在趁年底溫泉旺季再乘勝追擊，推出價格更親民的「豪暖心」專案。

宜蘭綠舞國際觀光飯店指出，今年過年很特別，國人都無法隨意出國渡假，推出迎新春、賀團圓，推出新春圍爐餐飲及園區多項優惠，除夕就與親朋好友們入住綠舞專案，與全家歡喜共度團圓新年夜、感受日式氛圍年夜飯，飯店更於過年期間於園區內安排舞獅、財神爺、三太子及吉祥物等精彩表演。

台北萬豪酒店年底前再與北投大地酒店合作，共推住房加贈北投溫泉湯屋泡湯及雙人下午茶。業者提供
台北萬豪酒店年底前再與北投大地酒店合作，共推住房加贈北投溫泉湯屋泡湯及雙人下午茶。業者提供
北投大地酒店搶攻冬季溫泉商機。業者提供
北投大地酒店搶攻冬季溫泉商機。業者提供

溫泉 下午茶

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