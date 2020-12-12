強震後抗震宅較勁！ 這顆150噸巨型阻尼器超吸睛

宜蘭外海規模6.7強震，讓建物抗震再受市場注目，台中許多頂級豪宅也紛紛再度強調抗震設計。其中，大陸建設在台中七期推出的「大陸宝格」，配置重達150噸的阻尼器，最為吸睛。

大陸宝格位在台中夏綠地園道第一排，樓高39層，為減少地震晃動，在屋頂配置了要價5000萬元的Tuned Mass Damper調諧質量阻尼器，重達150噸，為台灣唯一與台北101同級使用「風阻尼球」的住宅大樓。

業者表示，除了阻尼器，大陸宝格也結構體內規劃252組耐震間柱和72組鋼斜撐，電梯間則配置45組油壓消能阻尼器加強耐震，具有抗風、抗震、減輕外力對建築物的共振效果，可有效降低位移程度約40%，搖晃時間則減少70%左右。

此外，由普立茲克獎得主伊東豊雄所設計的「富邦天空樹」，結構體採用高韌性可降低地震位移變形的SS結構，具雙制震消能系統，耐震係數高達0.408G，可抗七級震度，並減緩20%的搖晃程度。

「富邦天空樹」的帷幕牆一共採用了2766片SGP防爆膜膠合玻璃，也可抗撕裂、耐貫穿，遇強震發生時有較高的安全保障。

位於府會園道一號的超豪宅「寶璽天睿」，為SS純鋼骨結構，外牆採用日本原廠YKK金屬單元帷幕外牆，為台中第一座採用最新德國Fischer精密工法安裝石材外牆的建築，搭配東京晴空塔制震系統日本KYB，均價站上台中豪宅榜首。