高雄飯店業 進入戰國時代

高雄萬豪酒店敲定12月25日試營運，為高雄飯店業投下震撼彈，漢來飯店事業群總經理也是高雄市觀光旅館公會理事長林子寬認為，由於萬豪的房間數高，現在又有疫情，高雄商務飯店恐沒有這麼大胃納量，高雄地區五星級飯店將進入戰國時代，也認為萬豪現在開業將面臨最嚴峻的考驗。

疫情改變全球飯店業的生態，商務客源又比過去還少，林子寬分析，在高雄經營國際飯店品牌會非常辛苦；主要還是國際品牌飯店業者要支付國際飯店品牌授權金，成本會比國內品牌來的高，也因為這樣的壓力，才會擔心高雄五星級飯店住房恐會出現價格之戰，所以在未來高雄區的飯店業者如何守住平均房價，就是一門很大的學問。

疫情當前，只要是商務客為主的飯店都很辛苦，只能想辦法爭取國內商務客群，15年來需求沒有太明顯成長，但供給明顯增加，包括洲際、萬豪都相繼開業，市場供給約成長三成，推估已遠超過高雄商務飯店的需求。