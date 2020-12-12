聽新聞
test
0:00 / 0:00

友嘉總裁朱志洋：景氣不會再壞下去了

經濟日報 / 記者何秀玲／台北報導

中德文化經濟協會昨（11）日舉行一年一度的耶誕晚會，法藍瓷總裁陳立恆接任中德文化經濟協會理事長，邀請友嘉集團總裁朱志洋擔任該協會常務理事，兩人在活動中談到對明年經濟展望皆認為，疫苗問世全球景氣露出一線曙光，各國應可在明年年底，真正解除封城，對下半年經濟展望偏樂觀。

今年全球經濟表現受到疫情低氣壓籠罩，朱志洋認為，若疫苗問世，仍得等約一半的人施打後，每個國家才會慢慢解封；今年機械產業將是最差的谷底，明年好轉幅度雖然不大，但相信上半年「不會再壞下去了」，也不會比今年差，他對明年下半年持樂觀態度。

匯率變動對於工具機產業的影響非常大，朱志洋也認為，近期匯率站上28元多，昨日則是28.44元，當然希望匯率能貶值，最少能穩住在28元，不過，就目前全球經濟變化來看，未來一年內匯率狀態應是「升多跌少」，而且會成為常態，只要匯率不是在短時間內急速下墜，產業應能逐漸適應。

朱志洋進一步表示，大家都在討論匯率變動的影響，台幣兌1美元若升破28，匯率甚至有可能出現26元，過去最差的情況，也曾經站上25元，產業只能在匯率變動的過程中，嘗試跟客戶重新議價，努力維持競爭力。

陳立恆則表示，今年受到疫情衝擊，國外很多商店都垮了，在美國不少高檔百貨公司也都申請破產，疫苗問世總是一線曙光，期待明年底能過正常生活，零售業也將會自谷底回升，但營運的模式會出現新變化，至於變成什麼樣子，目前還要持續觀察。

匯率 朱志洋 疫苗

延伸閱讀

美國換黨換人執政 鄭文燦：美台擴大合作不受影響

後疫情需求待觀察 台灣PC市場明年估減6.8%

保護還是監控？新冠肺炎疫情爆發一年後 武漢人民吐露心聲

台積電止跌收516元 外資卻是連三賣

相關新聞

雙北面積最大地上權案 招商

國家住宅及都市更新中心昨（11）日正式公告招商板橋浮洲地上權案，基地規模高達6,104坪，可說是近年雙北市土地開發面積最...

加強台德交流！法藍瓷總裁陳立恆接中德文經協會理事長

法藍瓷總裁陳立恆近期接任中德文化經濟協會理事長，他今（11）日表示，今年加入的企業家比往年還多，除了邀請友嘉集團總裁朱志...

漢來飯店 三招衝市占

疫情衝擊商務型飯店、再加上高雄萬豪酒店敲定12月25日試營運，南霸天高雄漢來飯店事業群總經理林子寬備妥三招應戰，首先推出...

高雄飯店業 進入戰國時代

高雄萬豪酒店敲定12月25日試營運，為高雄飯店業投下震撼彈，漢來飯店事業群總經理也是高雄市觀光旅館公會理事長林子寬認為，...

友嘉總裁朱志洋：景氣不會再壞下去了

中德文化經濟協會昨（11）日舉行一年一度的耶誕晚會，法藍瓷總裁陳立恆接任中德文化經濟協會理事長，邀請友嘉集團總裁朱志洋擔...

保二基地 新北新亮點

國家住都中心於本月初釋出中和保二總隊基地，雖然部分基地已作警消專案住宅開發，但另一部分將採都市更新權利變換實施，釋出基地...

MISA傳智學院開幕 匯集知名企業院士傳承經營智慧

中華經營智慧分享協會「MISA傳智學院」今天開幕，以「將經營智慧傳承給成長型及轉型期之企業領導人」為核心宗旨打造經營智慧...

3年省13座石岡水壩！袪水工程節能智控系統成為新亮點

第32屆台北國際建築建材暨產品展正在南港展覽館盛大展出，來自台中的后羿節能科技，首度展出「深開挖袪水工程節能智控系統」，...

為國內精密機械業助攻！中科與漢翔簽署策略聯盟

美中貿易戰及新冠肺炎疫情衝擊全球供應鏈生態，中部科學園區管理局今天與漢翔航空工業公司共同簽署「航太產業發展策略聯盟」合作...

強震震出房市四大症候群 都更變好談？

昨晚9時19分發生規模6.7地震，劇烈的搖晃，嚇著不少人。大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，過往經驗，發生規模較大地震後...

超商雙雄業績旺 前11月營收創歷年同期新高

超商雙雄11月營收出爐，統一超年成長4.41%，成長動能是今年自疫情以來最高，全家11月營收創同期新高；統一超與全家受惠...

杏一14億蓋物流中心 背後新零售三部曲拆解

某天，你覺得膝蓋痛，上網搜尋解方，找到一款護具不錯，決定到門市試穿，店員介紹各款護具用法，你試穿後決定某款，並添購幾罐保健品，幾小時後，宅配到府。

熱門新聞

蘋果首波砍單到！外資示警台積短線恐「漲不動」

打炒房最後王牌 政府擬限私法人買房

聯徵中心Q3房貸統計出爐 房仲：難怪央行出手

強震震出房市四大症候群 都更變好談？

破紀錄籌碼釋出！國泰台灣5G+量能直追掛牌16萬張

升值煞不住？新台幣早盤狂漲逾3角 來到28.1價位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。