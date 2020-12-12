友嘉總裁朱志洋：景氣不會再壞下去了

中德文化經濟協會昨（11）日舉行一年一度的耶誕晚會，法藍瓷總裁陳立恆接任中德文化經濟協會理事長，邀請友嘉集團總裁朱志洋擔任該協會常務理事，兩人在活動中談到對明年經濟展望皆認為，疫苗問世全球景氣露出一線曙光，各國應可在明年年底，真正解除封城，對下半年經濟展望偏樂觀。

今年全球經濟表現受到疫情低氣壓籠罩，朱志洋認為，若疫苗問世，仍得等約一半的人施打後，每個國家才會慢慢解封；今年機械產業將是最差的谷底，明年好轉幅度雖然不大，但相信上半年「不會再壞下去了」，也不會比今年差，他對明年下半年持樂觀態度。

匯率變動對於工具機產業的影響非常大，朱志洋也認為，近期匯率站上28元多，昨日則是28.44元，當然希望匯率能貶值，最少能穩住在28元，不過，就目前全球經濟變化來看，未來一年內匯率狀態應是「升多跌少」，而且會成為常態，只要匯率不是在短時間內急速下墜，產業應能逐漸適應。

朱志洋進一步表示，大家都在討論匯率變動的影響，台幣兌1美元若升破28，匯率甚至有可能出現26元，過去最差的情況，也曾經站上25元，產業只能在匯率變動的過程中，嘗試跟客戶重新議價，努力維持競爭力。

陳立恆則表示，今年受到疫情衝擊，國外很多商店都垮了，在美國不少高檔百貨公司也都申請破產，疫苗問世總是一線曙光，期待明年底能過正常生活，零售業也將會自谷底回升，但營運的模式會出現新變化，至於變成什麼樣子，目前還要持續觀察。