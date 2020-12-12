漢來飯店 三招衝市占

疫情衝擊商務型飯店、再加上高雄萬豪酒店敲定12月25日試營運，南霸天高雄漢來飯店事業群總經理林子寬備妥三招應戰，首先推出新品牌「漢來逸居」切入年輕客群，其次，2022年台北漢來飯店開業，藉由北上打響知名度，第三要爭取搶攻「輕資產」委託管理市場商機。預計未來十年將擴大市場占有率，向連鎖經營規劃前進。

林子寬說高雄萬豪開業不是這幾天的事，早就準備好要積極備戰，而且這個計畫是由兩年前就開始進行布局，推出「差異化」經營規劃，在不影響原來漢來飯店的商務客群，漢來高雄本來有535間房間，騰出五個樓層做漢來逸居後，降至436個房間，因為進出的電梯完全不同，所以不會影響到原來漢來的商務客群，又能網羅年輕背包客群。

高雄萬豪酒店營運後，勢必影響到高端的商務群，所以漢來飯店提前因應，以乾淨清新風格設計的漢來逸居應運而生，「漢來逸居」跟漢來飯店完全不同的客群，不同品牌可以降低高價量體房間數；打破漢來過往的傳統經營模式，漢來逸居採用機器人服務，是一間無人自助型的旅館。

「漢來逸居」從訂房、Check in到退房全程都都是自助式，可以節省許多的人力成本，引進智能AI服務機器人服務，增加賣點，目前共有99間房間。

林子寬說，漢來雖是高雄第一品牌，但名氣局限在高雄，藉由北上布局可以再一次打響知名度，隨台北漢來後年開業，知名度將再提升，南北同步還可提升事業群的全台競爭力。

漢來看好南港地區高科技園區未來對於飯店業的需求，2022年8月台北漢來大飯店即將開募營運，推估2022年全球應有機會擺疫情影響，可以說是完工時間非常洽當，而且飯店位於南港經貿園區，客群鎖定頂級商務客，將是揮軍北上重要指標。

第三策略，林子寬進一步表示，藉由台北漢來開業，南北兩館可相互拉抬，有利爭取更多委託管理業務，漢來飯店未來會朝「輕資產」轉型戰略前進，短期間內不會打算再自己蓋飯店、自己經營，而是希望輸出漢來飯店的管理經驗，賺取授權費用。