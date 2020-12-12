保二基地 新北新亮點

國家住都中心於本月初釋出中和保二總隊基地，雖然部分基地已作警消專案住宅開發，但另一部分將採都市更新權利變換實施，釋出基地規模為3,055坪，投資金額估計將達數十億元。

住都中心表示，保二總隊基地目前已經由新北市政府公告劃定為「策略性更新地區」，也是全國第一個依《都市更新條例》劃定策略性更新地區的案例，建築容積可達二倍。

住都中心指出，此案為100％公有土地，各機關意見整合完畢，且需求十分明確，目前已經順利整合五大警察機關需求，未來投資人都更分回的部分，主要將作為警察機關的辦公廳舍。

住都中心說，保二總隊基地位置與捷運環狀線景平站相鄰，周邊交通及生活機能非常便利，待未來開發完成之後，本區也將成為新北市的亮點地區。

不同於許多以價格為主的標案，住都中心強調，未來廠商投標申請後、還要經過兩階段評選。