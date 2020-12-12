雙北面積最大地上權案 招商

國家住宅及都市更新中心昨（11）日正式公告招商板橋浮洲地上權案，基地規模高達6,104坪，可說是近年雙北市土地開發面積最大的地上權案，可發展為辦公、商場等產品，預估民間投資金額為78億元，預定明年4月截標。

該基地與浮洲合宜住宅相鄰，土地使用分區為第一種商業區，目前土地產權100%屬於住都中心所有。住都中心表示，商業區的使用模式多元，歷經內部討論後，決定採設定地上權模式招標，地上權存續期間為55年，未來得標廠商得以靈活運用，規劃設計彈性較大。

住都中心說，浮洲基地面積高達6,104坪，規模超越世貿三館基地，可說是近年來雙北市規模最大的地上權案，而且又是商業區土地，可朝商場、商辦及住宅等產品規劃。

投資門檻的部分，目前標案所設定的權利金底價為14億1,500萬元，住都中心指出，由於投資門檻較高，為鼓勵民間參與投資，權利金可分23期計收，以有效分散實施者投資風險；土地租金方面，地價稅應由得標廠商繳納，其餘租金採定額方式計收，降低未來公告地價調整的風險。

住都中心表示，因應得標廠商未來營運需求，浮洲案另提供兩項彈性措施，首先，委託實施契約允許，等到全部建物完成第一次所有權登記，得標廠商營運屆滿五年後，可以在取得住都中心同意，將契約（含地上權等權利、義務）全部轉讓予第三人；其次，待地上權55年期滿後，廠商還可再續約20年。

除了浮洲地上權案，國家住都中心本（12）月初也於新北中和釋出保二總隊基地，待未來開發完成之後，本區也將成為新北市的亮點地區，目前在公告招商階段，預定明年3月截標。

住都中心說，保二總隊基地將採都市更新權利變換，基地面積約3,055坪，但由於基地與捷運環狀線相鄰，未來將開發為住宅產品，區位備受市場看好，預期民間投資金額，與板橋浮洲案不相上下。