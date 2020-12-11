MISA傳智學院開幕 匯集知名企業院士傳承經營智慧

聯合報 / 記者鄒秀明╱台北即時報導
中華經營智慧分享協會「MISA傳智學院」今天開幕，MISA理事長曾國棟邀請台北市副市長黃珊珊、台北市產業發展局局長林崇傑、以及近百位台灣上市櫃老闆和業界領袖共襄盛舉。（MISA中華經營智慧分享協會提供）
中華經營智慧分享協會「MISA傳智學院」今天開幕，MISA理事長曾國棟邀請台北市副市長黃珊珊、台北市產業發展局局長林崇傑、以及近百位台灣上市櫃老闆和業界領袖共襄盛舉。（MISA中華經營智慧分享協會提供）

中華經營智慧分享協會「MISA傳智學院」今天開幕，以「將經營智慧傳承給成長型及轉型期之企業領導人」為核心宗旨打造經營智慧傳承平台，友尚董事長與大聯大集團副董事長擔任MISA理事長曾國棟邀請台北市副市長黃珊珊、台北市產業發展局局長林崇傑、以及近百位台灣上市櫃老闆和業界領袖共襄盛舉，為台灣未來20年產業發展蓄積向上能量。

MISA（Management Intelligence Sharing Association）中華經營智慧分享協會（簡稱智享會），核心理念源自於MISA理事長曾國棟有感台灣企業經營智慧的傳承斷層，在MISA之下經過半年的規劃籌備成立「傳智學院」，期盼透過企業院士的運營機制，找出台灣具潛力的企業家及高階領導人，由事業有成的企業家擔任「企業院士」，將經營智慧和實戰經驗系統化傳授，協助中小企業家創新商模，突破經營瓶頸，再創企業第二成長曲線。

甫成立不到一年的MISA智享會，已連結橫跨科技界、法律界、財金界、零售流通界等38位上市櫃公司老闆及跨國企業總裁成為「企業院士」，並透過深度實戰工作坊的「院士班」、實戰演練的「企經班」以及經驗傳承的「傳智咖啡座談」等形式輔導上百位企業經理人，透過「企業院士」習得企業經營實戰智慧。

開幕茶會邀來台北市副市長黃珊珊、台北市產業發展局局長林崇傑、(MISA副理事長何飛鵬／李嘉華／郭智輝／賀士郡，MISA企業院士朱志洋／宣明智陳其宏／黃偉祥／黃日燦／周建宏)共同揭幕。台北市副市長黃珊珊也代表台北市政府出席，對MISA傳智學院的所有企業院士為臺灣產業與社會的貢獻致意。

MISA傳智學院表示，台灣產業發展正值轉型升級的關鍵時期，成長型企業若能順利突破瓶頸再創高峰，肯定對經濟成長造成指標性的影響，透過獨特的企業院士傳承制度，能為成長型及轉型期企業加速脫胎換骨。展望明年2021年，MISA傳智學院將循相同模式在台灣各城市落地開花，共同促進產業轉型升級。

院士 陳其宏 宣明智

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