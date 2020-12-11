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做生意也要做公益！BNI台中市中心區企業聯合尾牙登場

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
結合公益與商務交流的BNI台中市中心區企業聯合尾牙感恩活動在晚間登場。記者宋健生/攝影
結合公益與商務交流的BNI台中市中心區企業聯合尾牙感恩活動在晚間登場。記者宋健生/攝影

全球最大商務引薦平台BNI，今（11）日在台中高鐵站特區的臻愛會館舉辦未來企業家論壇，BNI台中市中心區企業聯合尾牙感恩活動緊接著在晚間登場；這場結合公益與商務交流的尾牙宴，席開168桌，氣氛熱鬧滾滾。

新冠疫情期間，許多企業面臨缺單停工、業務萎縮，遭受嚴峻考驗的同時，BNI全世界分會會員人數與事業不斷持續正向成長，以線上會議取代實體會議，實踐BNI的七大核心價值之一的創新與傳統。

這項活動，起初發想是來自於全勝白金名人堂分會的現任主席王均守與創會主席林昊先。

王均守與林昊先致詞時表示，歲末年終，要感謝的人很多，不如辦一場聯合尾牙，集合現有分會並邀請員工、客戶、上下游廠商與想要合作的企業，一同來相聚與商業交流，並感恩一年來大家的付出與照顧。

尾牙宴活動十分精采，尤其是女性企業家公益走秀橋段，13位優秀女性企業家將穿著華麗禮服展示全場，現場並拍賣其所穿著的禮服，與認購其所拍攝的2021年寫真桌曆，扣除印刷成本後，全數將捐給伊甸基金會，歲末送愛，溫暖人心。

BNI台中市中心區執行董事謝文瑋表示，BNI是全球最大的商務引薦平台，在地事業，全球鏈結。會員以合作取代競爭，一個分會只有一個專業產業代表；大家都強烈希望事業成功，並且因此感到光榮。

謝文瑋說，在遵循BNI系統軌道正確運行下，BNI台中市中心區蟬聯全台綠燈區域第一名，且會員人數已突破400人以上。

同時，BNI台中市中心區第一個準鈦金分會「全勝白金名人堂分會」，也於7月初正式啟動，目前會員人數已超過75人，躍上名列第一個準鈦金分會殊榮。

全球最大商務引薦平台BNI，今日在台中高鐵站的臻愛會館舉辦未來企業家論壇。記者宋健生/攝影
全球最大商務引薦平台BNI，今日在台中高鐵站的臻愛會館舉辦未來企業家論壇。記者宋健生/攝影

尾牙 名人堂 疫情

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