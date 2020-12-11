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JCB在台發卡破500萬張 贈球場VIP室、飯店午茶買一送一

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
JCB極緻卡推出多項2021尊榮禮遇。圖JCB/提供
JCB極緻卡推出多項2021尊榮禮遇。圖JCB/提供

儘管疫情限制出國旅遊，被視為旅日必備卡之一的JCB信用卡仍歡慶在台發卡突破500萬張，並意識到疫情轉變對於國內市場服務需求的提升，2021年度JCB持卡人專屬服務中，新增多項國內服務，與全民疫起強化生活好康。

例如獨家首先推出VIP室觀球高級體驗，2021年推出桃園國際棒球場VIP室免費觀賽優惠，憑單月消費達新台幣3.5萬元以上，即可透過專屬線上系統登錄成功並取得優惠序號，享登錄次月之獨立VIP室免費觀球禮遇一次 ，享受獨立空基賞賞球賽，VIP室最多可供5人使用，持卡人本人須同行。

更禮遇極緻卡持卡人，無需事先登錄於觀賞球賽當日只要出示本人之極緻卡，即可免費使用球場附屬兒童遊戲室，一卡限一位兒童免費使用。

在美食方面，透過指定管道預約成功，享全台超過十間指定五星級飯店平日下午茶買一送一優惠，每周限360組，配合有台北老爺酒店、新竹老爺酒店Le Café、台北美福大飯店彩匯自助餐廳、台北寒舍艾美酒店探索廚房、台北喜來登大飯店十二廚、台北晶華酒店栢麗廳、漢來大飯店漢來海港餐廳、高雄國賓大飯店i River牛排海鮮自助餐廳、高雄麗尊酒店艾可柏菲自助料理等精選五星級飯店指定餐廳午茶時段。

漢來大飯店 疫情

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