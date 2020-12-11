神基看重環保 導入ISO 50001能源管理系統

為了應對日趨嚴峻的能源挑戰，提昇能源效率，國際強固型電腦領導廠商神基科技（3005）積極導入ISO 50001:2018能源管理系統，台灣汐止廠區順利通過BSI英國標準協會驗證。

神基科技多年來積極落實節能減碳政策，針對重要能源使用製程進行創新研發，提昇節能績效。例如神基塑膠研發團隊便以多年專業經驗，自2017年起進行一系列的實驗與工廠改造，開發Green Molding「綠色注塑成型」技術，大幅提昇塑膠成型的熱能效率運用，減低用電量。相關製程過去三年一共減少6,259公噸二氧化碳排放，相當於16個大安森林公園的年固碳量。

2020年神基科技更投入打造智慧電錶節能監控方案，透過平台可將廠區不同生產區域用電量進行實時線上監控管理，目前昆山廠區已經完成，未來希望在各廠逐一展開導入。管理者除了可遠端監控掌握異常狀況外，也能即時掌握製程因環境、產能、設備等參數差異所產生的用電變化，並累積數據建立資料庫，針對相關變因進行分析，作為能源管理決策的重要依據。

神基董事長黃明漢表示，藉由ISO 50001能源管理系統，神基科技在既有基礎上更進一步，將現有節能方案進行系統化、精確化管理，以數據為依據建立能源指標與行動計劃，透過關鍵因素的掌握，達到持續提昇績效，降低能源使用量的目標。減碳、永續是企業在未來的重要競爭力，神基也將持續以實際行動落實環境保護，善盡企業公民責任。