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雲品旗下宴會平台 訂單能見度到明年Q4

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

即便受疫情影響，雲品（2748）今年仍極推動君品酒店住房活動與「君品Collection」宴會平台業務，包括與南港展覽館結盟合作，並強化工商團體活動、產品發表會等多元宴會活動接單，帶動「君品Collection」宴會平台訂單成交率、訂單能見度已達至2021年第4季。雲品表示，預期「君品Collection」宴會平台占館外餐飲事業比重隨著承辦宴會數量放大將逐步回升。

雲品11月合併營收為1.91億元，較去年同期減少14％。受新冠疫情影響，累計2020年1至11月合併營收為16.13億元，較去年同期減少25％。

雲品表示，旗下住房、餐飲業務因新冠肺炎疫情有所影響，在宴會業務上，由於今年的11月忌嫁娶日子較多，辦理婚宴的場次因此減少故影響營收，12月份的宴會業務將因為年末的工商活動、小型尾牙以及婚宴辦理，將有望恢復正常表現。

雲品表示，11月份日月潭雲品溫泉酒店整體住房率達9成以上，有望帶動日月潭館第4季整體住房暢旺。而君品酒店雲軒西餐廳自8月推出廣受各界好評的「頂級牛排吃到飽」搭配政府振興紙本三倍券消費優惠方案，已進入最後倒數一個月，目前12月訂席皆已客滿，將能有效帶動飯店穩定的來客數。

雲品也與母公司雲朗觀光於11月底首次推出線上購物平台搶攻宅經濟商機，讓本來只去飯店現場消費的的客戶，把部分消費轉移到線上。雲朗觀光購物平台共有雲品吉祥物 DiDi、品茗茶禮盒、 品設計文創商品以及品 饗饌冷凍食品等四大類商品，共計有近30種產品。

此外，雲品持續針對雲品酒店、君品酒店等客房服務、餐飲菜色升級以及宴會事業管理，並提升網路線上訂房以及購物平台訂單以優化獲利來源，穩定保持高住房率表現，以期進一步增加平均房價空間。

雲品 君品

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