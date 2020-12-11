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萊雅連五年獲CDP評為AAA級 全球環境永續領導企業

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
萊雅集團連續五年獲CDP評為AAA級全球環境永續領導企業。 圖／萊雅集團提供
萊雅集團連續五年獲CDP評為AAA級全球環境永續領導企業。 圖／萊雅集團提供

投入美妝產業超過100多年歷史的萊雅集團今（11）日分享好消息，該集團連續5年獲得國際非營利環境保護組織碳揭露專案CDP評選為AAA級全球環境永續的領導企業，顯見該集團長期致力於對抗氣候變遷、森林維護與確保水資源，深獲肯定。

CDP針對氣候變遷、森林維護及確保水資源等三大環境主題進行評鑑。據了解，萊雅是唯一一家連續5年皆在這三大主題皆獲得A級的企業。今年共有9,600家企業透過CDP的問卷研究揭露環境影響、風險與商機資訊。

萊雅集團主席與執行長安鞏Jean-Paul Agon表示，三項A級評等表彰了萊雅集團對永續發展的長期承諾，以及該集團在世界各地的員工、供應商和夥伴們的卓越表現。

而今年也首次見到10家企業進入三項A級評等名單，Jean-Paul Agon表示，這代表越來越多企業現在都投入這項重要行動，他們採用鼓舞人心的永續發展措施，並針對解決這個世界面對的重大威脅展現領導力。

Jean-Paul Agon強調，永續發展不是競爭，而是我們必須認真負起的集體責任。團結齊心，我們就能帶來改變。

CDP執行長Paul Simpson則表示，在面臨新冠肺炎疫情這個充滿挑戰的一年，越來越多公司採取行動顯得格外可貴。氣候變遷、森林砍伐和水資源缺乏保障帶給企業的風險十分巨大，而且我們知道採取行動的機會，遠大過於不採取行動的風險。我們的A級名單旨在表彰那些在今日採取行動，以準備好在未來經濟環境取得卓越表現的企業。

萊雅集團表示，連續5年獲得國際非營利環境保護組織碳揭露專案CDP評選為AAA級全球環境永續的領導企業，這項成就是萊雅針對減少碳排放、解決供應鏈端森林砍伐議題，以及提升水資源管理的宏大目標與長期行動的成果。同時，來雅集團也在今年6月推出全新永續計畫「萊雅迎向未來」（L’Oréal for the Future）。此計畫針對氣候、水資源、生物多樣性與自然資源面向列出未來10年的宏遠目標。

水資源 Paul 氣候變遷

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