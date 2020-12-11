雙北最大地上權案！基地逾6,000坪 今公告招商

板橋浮州商業區公辦都更案今（11）日公告徵求實施者案，採設定地上權方式，存續期間55年，預計下月舉行招商說明會，明年4月9日截標。

板橋浮州商業區公辦都更案總面積達6,104坪，為近年雙北地區面積最大的地上權案，基地位於新北市板橋區中山國小南側與浮洲合宜住宅北側間，鄰近台65快速道路。

此一都更案由世邦魏理仕擔任招商財務顧問，世邦魏理仕台灣估價及諮詢部主管施甫學表示，浮洲商業區都更案有產權單一、面積方正、人口紅利等三大優勢，未來將可望與新板特區、板橋舊站區、遠東通訊數位園區連成一線，催生新北國際都心新面貌。

國家住都中心表示，個案土地使用分區為第一種商業區，建蔽率50%，容積率300%，預期可申請50%都市更新容積獎勵上限值。產品規劃可多元彈性，在符合都市計畫土地使用管制規定前提下，可朝商場、商辦及住宅等產品規劃。

國家住都中心指出，為鼓勵民間參與及降低投資風險，本案地上權存續期間55年，權利金分23期計收，以分散實施者投資風險。土地租金除應繳地價稅外，採定額方式計收，降低公告地價調整風險。

此外，委託實施契約允許完成全部建物第一次所有權登記之翌日起營運屆滿5年後，得經本中心事前同意後，將契約之權利義務全部轉讓予第三人。同時，55年期滿後，給予可再續約20年之彈性。