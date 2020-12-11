快訊

有圖／拆了！「小豬」羅志祥2.7億豪宅游泳池只剩墩座

地震專家示警百年一震「快輪到台北」 氣象局回應了

雙北最大地上權案！基地逾6,000坪 今公告招商

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
圖／國家住都中心提供
圖／國家住都中心提供

板橋浮州商業區公辦都更案今（11）日公告徵求實施者案，採設定地上權方式，存續期間55年，預計下月舉行招商說明會，明年4月9日截標。

板橋浮州商業區公辦都更案總面積達6,104坪，為近年雙北地區面積最大的地上權案，基地位於新北市板橋區中山國小南側與浮洲合宜住宅北側間，鄰近台65快速道路。

此一都更案由世邦魏理仕擔任招商財務顧問，世邦魏理仕台灣估價及諮詢部主管施甫學表示，浮洲商業區都更案有產權單一、面積方正、人口紅利等三大優勢，未來將可望與新板特區、板橋舊站區、遠東通訊數位園區連成一線，催生新北國際都心新面貌。

國家住都中心表示，個案土地使用分區為第一種商業區，建蔽率50%，容積率300%，預期可申請50%都市更新容積獎勵上限值。產品規劃可多元彈性，在符合都市計畫土地使用管制規定前提下，可朝商場、商辦及住宅等產品規劃。

國家住都中心指出，為鼓勵民間參與及降低投資風險，本案地上權存續期間55年，權利金分23期計收，以分散實施者投資風險。土地租金除應繳地價稅外，採定額方式計收，降低公告地價調整風險。

此外，委託實施契約允許完成全部建物第一次所有權登記之翌日起營運屆滿5年後，得經本中心事前同意後，將契約之權利義務全部轉讓予第三人。同時，55年期滿後，給予可再續約20年之彈性。

公辦都更 地上權

延伸閱讀

內政部：北市府放棄蓋六張犁社宅 住都中心接手

板橋推雙軸三廣場 吸引年輕人來

雙北都更推案 今年衝2,000億

影／新北4級有感地震 高鐵從板橋剛發車就煞停

相關新聞

杏一14億蓋物流中心 背後新零售三部曲拆解

某天，你覺得膝蓋痛，上網搜尋解方，找到一款護具不錯，決定到門市試穿，店員介紹各款護具用法，你試穿後決定某款，並添購幾罐保健品，幾小時後，宅配到府。

超商雙雄業績旺 前11月營收創歷年同期新高

超商雙雄11月營收出爐，統一超年成長4.41%，成長動能是今年自疫情以來最高，全家11月營收創同期新高；統一超與全家受惠...

上市櫃大陸投資獲利衝高 寫近十年來紀錄

金管會統計，上市櫃公司今年前三季在大陸投資收益2,769億元，創近十年來新高；大陸投資收益累計匯回金額5,280億元及占...

空運營收慘 華航、長榮航度小月

海運很旺，但空運只能度小月，華航11月的營收來到100.5億元，年減25%，其中，航空貨運還是最大的功臣，貨運營收達87...

疫情效應 全球產業鏈運能吃緊

新冠肺炎疫情讓全球航運公司的貨櫃積壓和延誤狀況持續惡化，導致國際供應鏈吃緊，全球最大貨櫃航運業者馬士基（Maersk）的...

巨大、美利達 11月表現亮眼

疫情推動下，全球自行車重新掀起一波搶購熱潮，加上電動自行車在歐美持續熱銷，巨大集團11月營收60.1億元，較去年同期成長...

SOGO台北三店將改裝升級 拚業績300億元

遠東SOGO百貨（簡稱SOGO）繼續拚業績，SOGO主管表示，明年忠孝館將升級改裝、復興與敦化兩館擴大精品及名店餐飲，衝...

統一超前11月營收 創新高

統一超昨（10）日公告11月營收216.8億元，年增4.4%，是今年自疫情以來，成長動能最高的月份，其中本業台灣7-EL...

寶成11月營收 探六年同期低點

全球製鞋龍頭寶成昨（10）日公布11月合併營收約215.2億元，月減6.2%、年減17.9%，為近六年單月同期新低；累計...

SOGO疫情間逆勢成長 今年業績衝450億

遠東SOGO百貨（簡稱SOGO）周年慶在疫情期間逆勢大成長，SOGO董事長黃晴雯昨（10）日率一級主管出席慶祝茶會時表示...

貨櫃三雄營收旺 熱到明年

海運缺櫃效應發酵，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海11月營收均搶眼，長榮達196.9億元，年增22%；陽明站上152億元，年增2...

統一未來超商 永豐餘助攻

永豐餘集團旗下無線射頻標籤（RFID）大廠永道看好RFID在國內智慧零售的前景，首度返台設廠，在土城打造台灣最大的RFI...

熱門新聞

這波打炒房若無效 內政部考慮私法人購買住宅核准制

財政部出招打炒房 蘇建榮：最快明年修房屋稅條例

打炒房最後王牌 政府擬限私法人買房

蘋果首波砍單到！外資示警台積短線恐「漲不動」

iPhone 12給力 和碩11月營收1791.92億元、月增近三成

想進行白內障手術 先看看你的保險夠支付多少帳單費用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。