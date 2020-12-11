元山稼動率近乎滿載 訂單能見度看到明年Q1
車用電子與家電大廠元山科技（6275）11月營收2.73億元，分別較上月與去年同期增加10.93%與6.38%，主要仍因高階IT&網通出貨續旺，相關訂單能見度可達2021年第一季，而車用訂單亦開始接續向上，挹注元山營收穩定增溫，累計前11月營收30.43億元，年增10.2%，維持兩位數成長走勢。
受惠高延續性的高階IT&網通訂單挹注，市場仍呈現供不應求狀態，加上車用風扇需求開始回補，帶動元山11月營收續揚，第四季營運淡季不淡，公司近一步表示，目前整體稼動率近乎滿載，訂單能見度可至明年第一季，車用散熱風扇更達第二季，加上家電高階飲水機新品挹注，2021樂觀可期。
展望未來，公司維持樂觀看法，新冠肺炎疫情對全球經濟活動影響趨於穩定，即便入秋冬後進入二次疫情，亦隨著時間拉長降低影響程度，而元山因疫情擴大電競筆電市場規模，以及5G商轉挹注伺服器、資料中心等帶動高階散熱風扇需求，從訂單掌握度來看明年可望延續；此外中國車市不斷成長，下游車廠經過第三季庫存去化後，車用風扇訂單亦開始回補，明年表現可望優於今年。
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