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新光鋼鐵 推出高耐腐蝕鎂鋁鋅鎳鋼材

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
新光鋼高耐腐蝕鋼材（新光鋼/提供）
新光鋼高耐腐蝕鋼材（新光鋼/提供）

新光鋼鐵（2031）針對應用於屋頂及牆面烤漆浪板與固定鐵件、C型鋼、輕型鋼、太陽能系統支架等提供全方位解決方案，並整合團隊，提供廠房興建、太陽能光電系統建置及相關附屬料架構件的全方位服務，讓客戶能無後顧之憂選用高耐腐蝕鋼材與服務。

市場上，工業廠房供不應求，太陽能光電系統建置需求與日俱增，使用廠房建物的業主老闆、建築營造的工作伙伴，都了解島內的氣候環境深受潮濕、颱風影響，一般鐵材最易鏽蝕，大幅縮短其使用週期，新光鋼鐵因而推出高耐腐蝕鎂鋁鋅鎳鋼材。

新光鋼鐵公司沒有生產製造鋼鐵，專營鋼鐵物流加工裁剪營運，提供客戶適材、適量、適價、適時的各類鋼鐵材料，包括國內外著名上游鋼廠熱軋鋼板、特殊鋼板、鍍鋅鋼板、圓棒、不鏽鋼板、鍍鎂鋁鋅鎳鋼板、鋼構箱型柱、鋼構構件、聯合承攬、協同開發等業務，在台商回流、政府推動經濟的熱潮下，業績穩健攀升，為建設美麗新台灣願景持續向前邁進。

政府早已訂下2025年太陽光電達到20GW、離岸風電5.5GW目標。新光鋼鐵在太陽能發電方面，將該公司全台各廠的屋頂陸續供作太陽能板發電，截至去年底已有裝置容量17,650KWP，累計發電量1,933萬度。尤其在太陽能發電的相關建材供料方面，引進日本新開發的鍍鎂鋁鋅鎳金屬材料，供作浪板、支架、建材，耐腐蝕性極佳，克服濱海惡劣環境，深為屋面、地面、水上建物用者的喜愛。

在風力發電方面，四年前，開始擴建彰濱第六期廠房，專為生產風力發電水下基礎的基樁使用，投資訓練專業歐規焊制工程師，購入歐美先進捲圓、清根、焊接、吊裝精密設備，在去年第4季投產，履獲中外風電大廠評鑑優良，而有穩定的訂單加工產製，為產品線擴增生力軍。

太陽能發電 鋼鐵 新光鋼

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