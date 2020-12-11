整修門面旺季到 雙美11月營收締新猷、佐登衝今年新高

農曆年前的整修門面旺季到，醫美股普遍11月營收表現亮眼。其中，雙美（4728）11月營收表現最為剽悍，單月營收月增115%、年增149%，創下歷史新高；另外佐登-KY（4190）、達爾膚（6523）11月營收也創下今年新高。反應營收利多，雙美早盤股價勁揚，來到81.4元，漲幅逾8%，並創近5個月新高價。

雙美公告11月合併營收為1.34億元，主要受惠於第4季醫美消費旺季，催動公司主力膠原蛋白植入劑的銷售業績揚升，挹注公司月營收首度突破億元大關。累計1至11月合併營收達7.63億元，年增率47％。

雙美總經理林賴美枝表示，公司膠原蛋白植入劑如井噴似的出貨暢旺、供不應求，漲價的植入劑也一掃而空。

佐登-KY公告11月營收3億元，再創今年新高峰，較上月成長20%，比去年同期成長10%。公司表示，在雙11購物節線上線下業績同步報捷，加上兩岸醫美連袂帶動生活美容及保養品銷售，美麗經濟愈近歲末愈犀利。

台灣佐登微爾醫美集團在員林、台中、桃園、高雄陸續開幕後，生活美容與醫學美容積極互導會員，一站式服務體驗一砲而紅，加上醫美術前、術後保養品熱銷，「雙美金三角」策略奏效帶動業績加乘跳升；兩岸醫美策略合作貢獻占11月總營收11%，較上個月成長65%。

達爾膚公告11月營收8,240萬元，較上月成長26.8%，較去年同期減少2.8%。累計1-11月營收7.02億元，較去年同期減少26.4%。

達爾膚表示，11月營收來到今年新高，主要受惠於台灣雙11檔期與電商平台聯手行銷策略奏效，線上通路銷售成長表現亮眼。展望2021年，將積極布局中國市場，透過認股以及處分大陸相關股權等一連串投資架構的調整，與全新經營團隊展開更緊密的合作關係，看好2021年大陸市場發展。