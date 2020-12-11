春雨11月營收7.7億元 創今年新高

春雨工廠（2012）11月自結營收為新台幣7.74億元，創今年新高，較10月大幅成長16.95%，也比去年同期增加5.85%；累計前11月自結合併營收為72.08億元。

董事長林輝政表示，全球經濟穩定復甦，各產業景氣回溫進而帶動鋼價大漲，11月無論是內外銷或是海外子公司營收都有好的表現。台灣地區受惠於外銷扣件接單成長的出貨效益顯現，以及市場預期中鋼（2002）明年第1季鋼價持續開漲盤，刺激客戶增加備貨，推升扣件類及線材類營收成長，使得11月營收較10月及去年同期大幅成長。

海外市場部分，中國地區11月營收較去年同期增加一成以上，主要是中國政府在疫情稍微緩和後採取各種消費政策，並推動公共工程建設，帶動對鋼材需求旺盛所致；印尼地區出貨則持續順暢，銷售維持穩定成長。

林輝政進一步指出，第4季全球鋼市明顯復甦，加上中鋼盤價從7月起持續調漲且漲勢會延續到明年第1季，配合景氣回升與客戶補庫存下，使得市場交易熱絡。而從公司的接單表現觀察，第4季無論是接單量與平均單價皆較第3季回升，預期第4季營收與本業獲利將優於第3季。