晶華11月營收年減13.1% 瞄準微型尾牙推包棟式專案

晶華（2707）公告11月份營收4.8億元，月減約4.38%、年減13.1%。晶華表示，主要是觀光局的安心旅遊補助案至10月底已結束，使台北晶華客房收入減少。不過，太魯閣晶英、台南晶英、晶泉丰旅及達美樂業績仍持續成長。累計1-11月合併收入48.54億元，比去年同期減少17.76%。

今年多數企業由大型尾牙轉為小型尾牙，一般預期，飯店業受影響較大，不過，晶華表示，為了搶攻受到疫情影響後的「微型尾牙」趨勢與需求，已整合旗下餐飲資源，選定位於故宮博物院院區內的「故宮晶華」、以及位於新北市五股的「台北園外園」兩大宴飲中心，推出「包棟式尾牙春酒專案」，平日周間只要有5桌訂席、即可給予公司行號如同入住包棟式渡假別墅般的禮遇，每桌的用餐人數也從12人調整至8人，起桌價6,800元起，即可安心盡興的吃喝玩樂。

此外，晶華酒店也持續推出「套餐式尾牙」、外送「頂級盒餐尾牙」、發放「餐飲福利金」、以及推動「尾牙員工旅遊化」等各式犒賞員工的方案，多元的專案變化以及量身打造服務內容的彈性，受不少企業主以及福委會青睞，並為年底前與明年第1季的業績，挹注營運動能。

因應即將到來的聖誕跨年節慶商機，台北晶華酒店也復刻全世界公認最受歡迎的紐約聖誕佳節活動，在12月份的每個周末都推出一款聖誕主題住房專案，並在中庭打造了三層樓高的巨型聖誕樹，搭配獨特的聖誕組曲燈光秀與豐盛大餐，為無法出國的顧客創造最有聖誕氛圍的過節體驗。

在12月31日當天，消費者可以選擇透過無敵窗景、有氣泡酒與美食搭配101煙火的「璀璨煙花101跨年」專案，亦或是在頂樓游泳池畔、透過大螢幕與跨年演唱會同樂的「星空池畔環遊跨年」專案。另一款獨步市場的「和平島曙光派對」專案則是在清晨出發前往基隆和平島，於絕美秘境阿拉寶灣迎接2021年的第一道曙光。