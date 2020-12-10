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汎德永業前11月合併營收350.5億元 年增17.57％

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導
汎德永業集團在新北市竹圍的公司外觀。 聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影
汎德永業集團在新北市竹圍的公司外觀。 聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影

汎德永業汽車（2247）今（11）日公告2020年11月合併營收為新台幣33.4億元，年增率5.28％，累計今年1-11月合併營收350.5億元，年增率則達17.57％。

汎德永業表示，本月受惠Porsche（保時捷）新車大量到港使交車順利，推升11月營收較上月成長8.88％，較去年同期成長5.28％。而依公司目前收單情況來看，BMW熱門車款全新5系列、Porsche（保時捷）首款純電動車Taycan、MINI主力車款Countryman運動休旅等都將陸續交車，預期12月到明年初將出現新一波的交車熱潮。

第4季公司旗下三大經銷品牌陸續發表多款新車，其中BMW主力經典房車5系列，自發表以來詢問度極高，預售情況良好，本月起將可大量交車；另外，全新世代BMW 4系列雙門跑車以及MINI主力車款 Countryman，同樣待2021年式新車陸續到港後即可正式掛牌，加上BMW總代理汎德推出全車系0利率輕鬆坐擁方案，針對BMW X1等指定車型更享有一年乙式全險與頂級五星住宿假期，可望進一步提高公司業績表現。

Porsche首款純電動跑車Taycan已在台正式發表，其承襲保時捷經典的設計，為全球首款搭載800 V動力系統的量產電動車車款，性能表現上更加優異，全車系支援最高270kW快速充電，公司旗下的「Porsche內湖潭美全功能展示服務中心」率先全台設置四座保時捷Porsche Turbo Charging高速充電樁，由5％充電至80％僅需22.5分鐘，提供電動車主全方位的服務與使用體驗。汎德永業表示，Taycan預售期間接單情況良好，正式在台發表上市後賞車人潮及訂單踴躍，預計12月起即可陸續交車，整體來說公司未來新車銷售成長動能無虞。

BMW 汎德

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