王品11月合併營收13.4億元 創歷史同期新高

王品（2727）公布11月自結營收，兩岸合併營收13.4億元，創下歷史同期新高，並較去年成長10.7%。看好國內餐飲市場需求爆發和微型尾牙商機，王品12月並有18家門店新開及改裝營運。

王品表示，台灣事業群11月繳出8.8億元的成績，超越2013年8.6億元，改寫同期歷史新紀錄，年增率17.45%，是台灣事業群自5月份以來，連續第7個月改寫近年紀錄，也是連續5個月達到雙位數成長。台灣事業群累計1-11月營收達95億元，年增6.25%。大陸事業群11月營收4.6億元，與去年持平，已回復疫情前的水準。

王品表示，今年底受疫情影響，科技及金融業紛紛取消大型尾牙，改採部門聚餐的「微型尾牙」，王品集團也加速佈局，展望12月，共計有18家門店新開及改裝營運。其中新開店有7家，主要拓展近年積極發展的鍋物品牌，改裝店則以「聚」為主。

新開店部份包括自今年2月開幕以來天天爆滿的「和牛涮」，11月中於新北板橋開出第二家店，開幕至今已突破千萬業績，12月「和牛涮」將插旗台中文心、台北林森北。「聚 北海道鍋物」成功開發出新商模，自助吧提供新鮮野菜、特色副食、甜點無限享用，11月宜蘭新月、台北忠孝SOGO店開幕就引爆排隊熱潮，12月將前進「台中美食一級戰區」公益路二段及台中米平方商場。王品表示，除了鍋物品牌，既有品牌包含享鴨、藝奇、原燒等，也將以新風貌迎接消費者。